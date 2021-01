Wunstorf

Die gut besuchten Gottesdienste der St.-Johannesgemeinde sollen nicht zum Corona-Hotspot werden. Daher hat sich die Kirche entschieden, bis Sonntag, 14. Februar, keine Gottesdienste und Andachten in ihren Räumen an der Albrecht-Dürer-Straße anzubieten. „Die Entscheidung war zwar recht einvernehmlich, wurde aber schweren Herzens getroffen, da den Verantwortlichen bewusst ist, wie sehr gerade jetzt viele Gemeindeglieder und Anwohner den Wunsch nach Begegnung und geistlichen Impulsen verspüren“, schreibt Pastor Claus-Carsten Möller.

Pastor hält kurze Andacht vor der Haustür

Während des Lockdowns bietet der Pastor an Wochenenden, bis einschließlich 14. Februar, Besuche vor der Haustür an. Dort singt er ein Lied, spricht ein biblisches Wort sowie Gebet und segnet die Bewohner. Die Besuche dauern maximal 10 bis 15 Minuten und beschränken sich auf den Bereich Barne und Wunstorf-Süd. Anmeldungen sind per Telefon unter (0 50 31) 6 90 08 34 oder per Mail an claus.carsten@web.de möglich.

Lesen Sie auch: Stiftsgemeinde hält an ihren Gottesdiensten fest

Gottesdienst wird auf Youtube übertragen

Darüber hinaus können über Youtube unter dem Stichwort „ St. Johannes Wunstorf“ Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr online verfolgt werden. Die Predigt hält am 17., 24. und 31. Januar sowie 14. Februar Pastor Möller. Am 7. Februar spricht der ehemalige Superintendent Wilhelm Thürnau. Die Andachtsreihe „Glauben leben – mit Jesus auf dem Weg sein“ beginnt mittwochs jeweils um 6 Uhr.

Von Rita Nandy