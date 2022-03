Steinhude/Großenheidorn

Altkleider für die Bodelschwinghschen Stiftungen in Bethel sammeln die Kirchengemeinden Steinhude und Großenheidorn von Montag bis Freitag, 4. bis 8. April. Gebrauchte Kleidung zu spenden, ist nachhaltig und dient im Falle Bethels gleichzeitig dem guten Zweck. Deutschlandweit beteiligen sich rund 4.500 Kirchengemeinden an der Betheler Kleidersammlung, insgesamt werden ihr jährlich rund 10.000 Tonnen Altkleider anvertraut.

Nur gut erhaltene Kleidung

In Steinhude können die Säcke in der Garage des Pfarramtes Am Anger 11 (Zufahrt über Ohlendörpsweg) und in Großenheidorn vor der Blockhütte im Pfarrgarten (Zufahrt über die Straße Am Bahnhof) abgegeben werden. Die Kirchengemeinden bitten darum, nur modische, gut erhaltene Kleidungsstücke, Wäsche, Federbetten, Plüschtiere sowie paarweise zusammengebundene Schuhe und Handtaschen abzugeben. Kleidersäcke liegen in den Pfarrämtern und den Sammelstellen aus.