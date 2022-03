Groß Munzel

Vier Kirchengemeinden aus dem Kirchengemeindeverband Südland haben erstmals einen gemeinsamen Gemeindebrief mit dem Namen „Einblick“ entwickelt. Zum Monatsbeginn haben mehr als 100 ehrenamtliche Austräger sie in Luthe, Schloß Ricklingen, Kolenfeld und Munzel-Landringhausen verteilt. Bei einem Treffen in Groß Munzel waren die acht Mitglieder der Redaktion zufrieden mit dem 48 Seiten umfassenden Werk, das „Region als Chance“ zum Schwerpunktthema hat.

Die Idee dahinter war, dass die Gemeindemitglieder mehr aus den Nachbargemeinden erfahren können sollen, die mit ihnen verbunden sind. In der Mitte enthält das Heft eine Übersicht über alle Gottesdienste der nächsten drei Monate in allen sieben Mitgliedsgemeinden. Dieser Plan wird auch in den Gemeindebriefen in Idensen/Mesmerode, Dedensen und Gümmer erscheinen, auch wenn diese Gemeinden sich dem Gemeinschaftsprojekt sonst nicht angeschlossen haben.

Magazin erscheint viermal im Jahr

In 16 Videokonferenzen haben die überwiegend ehrenamtlichen Redakteure das Konzept mit dem Wunstorfer Grafiker Steffen Neubauer entwickelt. Lars Thake aus Kolenfeld hat die Beiträge aus den Gemeinden und dem Regionalteil gebündelt und an die Druckerei geschickt. „Nach der wochenlangen Arbeit war es ein erhebender Moment, als ich die Mail bekommen habe, dass der Gemeindebrief sich im Druck befindet“, sagte er beim Nachtreffen.

Bei dem Konzept haben die Macher sich am „Regenbogen“ orientiert, der schon in den drei Wunstorfer Stadtgemeinden und in Bokeloh erscheint. Das Magazin soll viermal im Jahr erscheinen und sich weitgehend mit Anzeigen finanzieren. In der Sommerausgabe sollen die Leser viel über christliche Gastfreundschaft erfahren.

Von Sven Sokoll