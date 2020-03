Steinhude

Ab sofort bietet die evangelische Kirchengemeinde Steinhude einen Einkaufsdienst für Angehörige der Corona-Risikogruppen an. Wer niemanden aus Familien- und Freundeskreis hat, der für ihn einkaufen geht, kann sich bei der Gemeinde melden. Ehrenamtliche übernehmen den Einkauf. Betroffene geben die Bestellung telefonisch auf. Auf eine angemessene Menge ist zu achten. Diese sollte ungefähr eine Einkaufstasche ausmachen. Bezahlt wird bargeldlos.

Bestellungen sind telefonisch möglich

Die Abrechnung läuft so: Damit der Kontakt zwischen Besteller und Lieferant so gering wie möglich ist, sammelt jeder, der sich etwas liefern lässt, seine Belege und überweist den Gesamtbetrag nach der Corona-Krise an die Gemeinde. An der Tür nehmen die Einkaufshelfer kein Geld entgegen. Die Bestellungen sind am Montag zwischen 9 und 12 Uhr bei Malene Böhm unter Telefon (05033) 911278 und am Donnerstag ebenfalls von 9 bis 12 Uhr bei Gisela Bredthauer unter Telefon (05033) 911097 möglich.

Wer am Montag bestellt hat, bekommt seinen Einkauf am Dienstag. Die Bestellung von Donnerstag wird am Freitag geliefert. Der Einkauf wird vor die Tür gestellt. Die Kirchengemeinde teilt außerdem mit, dass die Kleidersammlung für Bethel in der Seeprovinz für dieses Jahr abgesagt ist.

Katholische Gemeinde bietet Hilfe an

Auch die katholische Pfarrgemeinde St. Bonifatius mit ihren Ortskirchen in Wunstorf, Steinhude, Bokeloh und Rehburg bietet ab sofort eine Nachbarschaftshilfe für Einkäufe und Besorgungen für ältere oder hilfsbedürftige Menschen an. Diese können von Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr unter Telefon (05031) 4144 im Pfarrbüro anrufen. Die neue Homepage der Pfarrgemeinde www.st-bonifatius-wunstorf.de informiert über die aktuelle Situation in der Pfarrgemeinde.

Die Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode bietet ebenfalls Alltagshilfen an. Wer das in Anspruch nehmen möchte, wählt (05031) 2520 (dienstags, 9.30 bis 11.30 Uhr) oder schreibt eine E-Mail an hilfe@kirche-idensen.de.

Neue Angebote und Hinweise aus Wunstorf Das Tierheim Wunstorfhat noch freie Plätze in seiner Tierpension. Wer sich aus gesundheitlichen oder anderen Gründen eine gewisse Zeit lang nicht um sein Haustier kümmern kann, kann sich an den Verein wenden. Betreut werden Hunde, Katzen und manche Arten von Vögeln für 20 Prozent unter dem eigentlichen Preis. Kontakt bitte nur per Telefon unter (05031) 68555 oder per E-Mail an tierheim@tierheim-wunstorf.de. Die Einrichtung ist dienstags, mittwochs sowie freitags bis sonntags von 10 bis 12 Uhr besetzt, zusätzlich montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr. Die Schwangerschafts(konflikt)beratunggsstelle verändert die Sprechzeiten: Gespräche für den Beratungsschein zum Schwangerschaftsabbruch sowie für Anträge auf finanzielle Unterstützung sind nur noch nach Terminabsprache unter Telefon (05031) 912190 oder per E-Mail an schwkbwunstorf@gmx.de möglich. Allgemeine Schwangerenberatung bieten die Mitarbeiter mittwochs von 10 bis 13 Uhr und freitags von 14 bis 16 Uhr telefonisch an.

Wir suchen Ihre guten Ideen Es muss nicht alles schlimm und beängstigend sein in diesen Zeiten der Corona-Krise. Wir suchen jetzt Ihre guten Ideen und die mitmenschlichen Taten, weil wir darüber berichten wollen. Haben Sie uns etwas mitzuteilen? Dann schreiben Sie der Redaktion eine E-Mail an die Adresse wunstorf@haz.de. Sehr herzlichen Dank.

Von Anke Lütjens