Kolenfeld

Die Kirchengemeinde Kolenfeld hat sich einige Wege überlegt, wie sie mit ihren Mitgliedern während des Corona-Lockdowns Kontakt halten will. Die Kirchenvorsteher und die Pastoren wollen unter anderen in den Haushalten anrufen, sich dort nach dem Wohlergehen erkundigen und vielleicht auch ein passendes Bibelwort vorlesen. Das hat den Vorteil, dass es keinen Internetanschluss erfordert. „Einen Telefonanschluss oder ein Handy hat eigentlich jede und jeder“, sagt Pastorin Christa Hafermann.

Wenn der Anruf gerade nicht passt, kann auch ein späterer Termin für das Gespräch verabredet werden. Oder die Kolenfelder können sich auch selbst bei Hafermann unter Telefon (05031) 3168 oder bei ihrem Kollegen Gunnar Schulz-Achelis, (05031) 6942828, melden.

Die Gemeinde hat vor einer Woche eine Zettelbox aufgehängt. Sie befindet sich am Zaun in der Nähe des Schaukastens am Kirchdamm. Jede Woche wechselnd werden dort die Prediger, die an dem Sonntag an der Reihe gewesen wären, ihre Gedanken als Andacht zum Mitnehmen anbieten. Am 22. Februar will der Kirchenvorstand entscheiden, ob wieder Gottesdienste angeboten werden können.

Von Sven Sokoll