Wunstorf

Vater, Mutter, Kind: Neben diesem klassischen Familienmodell sind in den vergangenen Jahren verstärkt andere Formen des Zusammenlebens präsent geworden. Manchmal leben Kinder nur bei einem Elternteil oder die Eltern gehören dem gleichen Geschlecht an. Damit Kinder das nicht als verkehrt empfinden, hat der Lions Club Steinhuder Meer der Johanniter-Betriebskita am Düendorfer Weg eine Kiste mit Büchern geschenkt.

In den Bilderbüchern geht es darum, wie jemand deswegen Ausgrenzung und Vorurteile erlebt. „Es ist wichtig, dass Kinder unterschiedliche Familien- und Lebensmodelle kennen und akzeptieren lernen, den Vorurteilen entgegenwirken und dabei die Wertschätzung für Vielfalt entwickeln,“ sagt Anette Kater, stellvertretende Einrichtungsleiterin der Johanniter-Kita Kinderzeit. „Genau deshalb ist es so wichtig, den Kindern diese Vielfalt sichtbar zu machen.“