Die Kindertagesstätte Regenbogen ist zwar schon Anfang Mai in Betrieb gegangen, aber erst am Sonnabend offiziell im Beisein zahlreicher Gäste eröffnet worden. Wegen der Corona-Pandemie hat der Träger, die evangelische Kirchengemeinde Steinhude, die feierliche Zeremonie auf den Sommer verschoben. Die neue Einrichtung an der Großenheidorner Straße bietet Platz für 15 Krippen- und 25 Kita-Kinder. Für sie gibt es hier jede Menge zu spielen, zu entdecken und zu lernen.

„Bei der Schlüsselübergabe am 29. April war das Außengelände noch eine große Sandkiste. Und in den Innenräumen flitzten die Handwerker zwischen uns herum“, erinnerte sich Leiterin Sandra Kording. Derzeit betreuen sie und ihr Team 16 Kinder in der Kita-Gruppe und sechs in der Krippe. Mit dem Wachsen der Gruppen ziehen „Leben, Liebe und Spaß“ in den Regenbogen ein, sagte Kording. „Es ist total toll, hier zu arbeiten – mit den Kolleginnen und den Kinder“, so die Leiterin weiter.

Gemeindemitglieder schlagen Namen vor

Zwei weitere Mitarbeiter sucht sie noch. Die Betreuungszeiten sind von 7.30 bis 16 Uhr. „Es ist ein lebendiger Ort geworden, an dem wir Kinder ein Stück ihres Lebensweges begleiten“, sagte Pastorin Andrea Dorow von der Kirchengemeinde Steinhude. Am Anfang sei die Kita ein Traum, eine Vision gewesen. „Wir hatten den Mut, die Trägerschaft zu übernehmen. Aber es ist auch sehr viel Arbeit gewesen“, betonte die Pastorin. Den Namen der Kita haben Gemeindemitglieder vorgeschlagen. Dorow dankte dem Kirchenvorstand, aber auch dem ehrenamtlichen Kita-Ausschuss für das Engagement.

Stadt hält an Investorenmodell fest

Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt fand es gut, dass die Trägerschaft bei der Kirche liegt. Auch mit dem Investorenmodell sei die Stadt gut gefahren. Die Firma Tessmer hat die Kita gebaut und finanziert – die Stadt ist Mieter. Er wies darauf hin, dass die Stadt in den nächsten vier bis fünf Jahren weitere Kitas benötigt – davon zwei weitere in Steinhude. „Nach wie vor besteht ein Mangel an Plätzen und Erziehern“, sagte Eberhardt. Er hob hervor, dass die Stadt sich für Familienfreundlichkeit engagieren müsse, um attraktiv zu bleiben.

Außengelände ist inzwischen fertig

Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer bedankte sich bei der evangelischen Kirche, dass sie die Trägerschaft übernommen hat. Es ist die 16. in Verantwortung der Schaumburg-Lippischen Landeskirche. Kirche müsse seiner Ansicht nach im Leben der Gesellschaft wieder mehr an Bedeutung gewinnen. „Das ist richtig schön geworden“, sagte Bredthauer beim Rundgang. Auch das Außengelände ist inzwischen mit Spielgeräten ausgestattet – darunter ein multifunktionales Spielhaus in Blau und Weiß – das Fisch-Haus.

„Der Regenbogen steht für mich für Vielfalt. Alle Kinder sind willkommen – egal, welche Sprache, Religion und Aussehen“, sagte Jutta Stenzel von der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius. Im Anschluss an die Grußworte feierten Eltern, Kinder und Mitarbeiterinnen ein Sommerfest mit mehreren Spielstationen.

