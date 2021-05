Wunstorf

Mit Mini-Demos, Infotafeln und einem Video haben Kita-Mitarbeiterinnen am Freitag ihrem Ärger über das geplante Kita-Gesetz der Landesregierung Luft gemacht. An dem Aktionstag beteiligte sich auch die Kita St. Gertrud der Caritas an der Heinrichstraße.

Erzieherin fordert mehr Personal und Geld

Erzieherin Stefanie Köhler-Telleria führte den Protestzug mit ihren Krippenkindern an. Sie ärgert sich am meisten darüber, dass sich Kita-Kräfte künftig um noch mehr Kinder kümmern sollen. So sei eine wirklich gute Betreuung nicht möglich. Sie fordert daher mehr Personal. Dem stimmt auch Sozialassistentin Anna-Lena Niedfeld zu. „Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit“, sagt sie. Für einen derart wichtigen Job müsste auch das Gehalt höher sein. „Wir legen den Grundstein für die Schule“, ergänzt Stefanie Köhler-Telleria. Dennoch werde sie deutlich schlechter als eine Grundschullehrerin bezahlt.

Lesen Sie auch: Warum die Kitas in Wunstorf gegen das neue Kita-Gesetz protestieren

Die DRK-Kita Luthe beteiligt sich ebenfalls am Aktionstag gegen das geplante Kita-Gesetz. Quelle: Rita Nandy

Protestpostkarten gehen an den Kultusminister

Ihre Kritikpunkte macht die St.-Thomas-Kita in Großenheidorn mit einem Youtube-Video deutlich. Die Forderungen stehen auch auf Protestpostkarten. Die Eltern der Stifts-Kita haben diese zahlreich unterschrieben. Die Karten werden gebündelt an Kultusminister Grant Hendrik Tonne geschickt.

Von Rita Nandy