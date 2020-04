Luthe

Corona hat auch die Arbeit in der Kläranlage der Stadt Wunstorf in Luthe verändert. Da das neue Betriebsgebäude 2014 bezogen werden konnte, können die Mitarbeiter getrennt voneinander arbeiten. „Wir bilden Kleingruppen von je drei Mitarbeitern und vermeiden den direkten Kontakt“, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Andreas Kemnitz. Ein Teil der insgesamt 14 Mitarbeiter baut Resturlaub oder Überstunden ab. Die Dienstplanung läuft vorerst bis Anfang Mai.

50 Stationen pumpen Abwasser zur Kläranlage

Wenn es einen mit Corona Betroffenen im Team gäbe, wäre der Betrieb gefährdet. „Es hat für die Stadt höchste Priorität, die Kläranlage am Laufen zu halten“, sagt Martin Meinborn, Leiter des Tiefbauamtes. Diese sei neben dem städtischen Baubetriebshof der systemrelevanteste Betrieb für die Stadt. In der Kläranlage werden die Abwässer von rund 42.000 Einwohnern aus allen Ortsteilen sowie aus Schloß Ricklingen gereinigt. Das betrifft Schmutzwasser von Toiletten und Duschen. Über 50 Pumpstationen in ganz Wunstorf wird das Abwasser zur Kläranlage befördert. Das geklärte, saubere Wasser fließt in die Leine.

Anzeige

8000 Kubikmeter Abwasser fallen am Tag an

Viele Menschen müssen zu Hause bleiben oder arbeiten dort. Höhere Mengen an Abwässern fallen dadurch nicht an. „Abwassermenge und Zusammensetzung sind in etwa gleich geblieben. Die Zahlen sind konstant“, sagt Kemnitz. Auch ohne Krise haben die Mitarbeiter kaum Schwankungen zwischen den Wochentagen und -enden festgestellt. „Da sind dann höchsten die Zeiten unterschiedlich, wann das Abwasser anfällt“, so der stellvertretende Betriebsleiter. In der Anlage werden 8000 Kubikmeter Abwässer geklärt.

Stadt investiert 10 Millionen in Anlage

Die Stadt möchte auch weiterhin in die Kläranlage investieren. Es soll eine neue Anlage zur sogenannten Schlammfaulung gebaut werden. Dafür sind rund 10 Millionen Euro veranschlagt. „Das wird sich aber schnell amortisieren, weil wir Kosten sparen“, sagt Meinborn. Bislang wurde bei der Reinigung anfallender Schlamm entwässert und auf landwirtschaftliche Flächen aufgebracht. „Wegen der Verschärfung der Düngemittelverordnung werden wir den Schlamm nicht mehr los“, macht Meinborn deutlich. Jetzt wird der verbrannt. Aber wenn der Schlamm zu nass ist, sind Transport und Verbrennung teurer.

Neue Anlage soll Kosten sparen

„Die Anlage kann man sich wie eine Art Biogasanlage vorstellen“, erläutert der Leiter des Fachbereichs Tiefbau. Sie produziert eine höhere Trockensubstanz sowie Gas. Dadurch wird die Menge des Klärschlamms um ein Drittel reduziert. „Das ist eine zukunftsweisende Investition und Technik, die Kosten spart“, sagte Meinborn. Ende Mai soll die Ausschreibung erfolgen. „Wegen der Krise ist aber ungewiss, ob Angebote eingehen“, ergänzt Kemnitz.

250 Kilo Feststoffe fallen am Tag an

Nach der mechanischen Reinigung, bei der Toilettenpapier und andere Feststoffe aus dem Abwasser entfernt werden, folgt die biologische Reinigung durch Bakterien. „Wir haben keinen Anstieg bei Problemen mit den Feststoffen wie beispielsweise Küchenpapier. Die Menge beträgt etwa 250 Kilo täglich“, erläutert Kemnitz. Der Abfall kommt auf Deponien. In der zweiten Stufe wird mit einem Rührwerk Sauerstoff in das Wasser gebracht. Im Nachklärbecken setzt sich der Schlamm ab und klares Wasser läuft in eine Rinne über. Bis die neue Anlage fertig ist, kommt der Schlamm noch in eine Zentrifuge zum Trocknen.

Zur Galerie Die Kläranlage der Stadt Wunstorf reinigt täglich 8000 Kubikmeter Abwasser pro Tag, 250 Kilo Feststoffe fallen an. Die Zahlen sind im Vergleich zu Nicht-Corona-Krisen-Zeiten gleich geblieben.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens