Klein Heidorn

Die ersten Requisiten lassen das Bühnenbild erahnen: ein großer Tresen mit Zapfanlage und Barschrank. Davor stehen Tische und Stühle, in der Ecke eine Mikrowelle. Bei seinen Proben im Gasthaus Tiel muss das Theater Lampenfieber derzeit noch ein wenig improvisieren. Die Schauspieler haben sich nach dem Erfolg von „Neurosige Zeiten“ erneut für ein Stück von Winnie Abel entschieden. „Die Auswahl ist immer sehr schwierig“, sagt Marianne Kirchmann. „ Kaviar trifft Currywurst“ heißt die Komödie, mit der das Ensemble die Zuschauer im November wieder zum Lachen bringen möchte.

Das komplette Ensemble der Theatergruppe Lampenfieber. vorne von links: Alexandra Wiebking, Torsten Schult, Karin Körber, Martina Koteras, Marianne Kirchmann, Michael Dörries, Dominik Frick und hinten von links: Pamela Tometzki, Leon Troschke, Heike Dammböck, Reinhard Meyer, Thorsten Wiebking. Quelle: privat

Eckkneipe verwandelt sich in Edellokal

Spaß haben die Akteure auf jeden Fall bereits beim Einstudieren. Obwohl einige Szenen schon mehrfach geprobt wurden, entlocken Dialoge oder Mimik immer noch ein herzhaftes Lachen. Auch dieses Stück zeichnet sich durch Wortwitz gewürzt mit einer Prise Lokalkolorit aus. Der Dreiakter dreht sich um Schein und Sein der Edelgastronomie. Wirtin Erna Wutschke bricht in Panik aus. Ihr neureicher Cousin hat seinen Besuch angekündigt. Er glaubt, sein Geld vor Jahren in ein gut laufendes Edelrestaurant investiert zu haben.

Doch beim „Zum warmen Würstchen“ handelt es sich stattdessen um eine schlecht laufende Eckkneipe. Schnell wird ein Plan geschmiedet. Stammkundin Sandy, die regelmäßig morgens zum Frühschoppen kommt, verwandelt sich in eine noble Restaurantbesucherin. Ernas tollpatschiger Lebensgefährte schlüpft in die Rolle des piekfeinen Kellners. Die Katastrophe scheint vorprogrammiert. Und dann ist da noch der missgünstige Gastronom aus der Nachbarschaft, der Ungeziefer im Lokal aussetzt. Beim Verwechslungsspiel läuft alles schief, was schief laufen kann. Dennoch scheint es Erna zu gelingen, ihren Cousin von ihrer Edelgastronomie zu überzeugen. Das komplette Chaos droht, als dieser den Besuch einer Restauranttesterin vom Magazin „Der Feinschmecker“ ankündigt.

Zehn weiße Bettlaken werden noch benötigt

Der Zuschauer darf gespannt sein, ob es gelingt, auch diese von der Spitzengastronomie zu überzeugen. Ernas Kochkünste beschränken sich am Anfang auf das Erhitzen einer Currywurst in der Mikrowelle und dem Ausschank von lauwarmen Bier. Auch Stammkundin Sandy macht nicht den hellsten Eindruck. So hat sie „Sp(e)inat mit ei“ auf die Speisekarte geschrieben. „ Erna hat gesagt, Spinat mit Ei“, entgegnet sie, als sie auf den Fehler aufmerksam gemacht wird. Die Tafel für die Speisen hängt noch nicht an der Wand.

Es fehlen auch zehn weiße Bettlaken. Die hat keiner zu Hause. Um nicht allzu viel ausgeben zu müssen, sollen sie notfalls möglichst preiswert gekauft werden. Damit etwas Geld in die Kasse kommt, hoffen die Schauspieler wieder auf ein ausverkauftes Haus. Premiere ist am Sonnabend, 2. November, um 19 Uhr im Gasthaus Tiel. Eine weitere Aufführung folgt einen Tag später um 17 Uhr. In Mesmerode reizt das Theater Lampenfieber am Sonnabend, 9. November, ab 19 Uhr die Lachmuskeln des Publikums. Den krönenden Abschluss bildet der Auftritt im Stadttheater am Sonnabend, 16. November, 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf soll Anfang Oktober starten. Dann werden auch die Vorverkaufsstellen bekannt gegeben.

Von Rita Nandy