Klein Heidorn

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag zehn Begrenzungspfosten am Frachtweg herausgezogen. Aufgefallen ist das, als ein 22-jähriger Wunstorfer um 5.20 Uhr über einen der Pfosten mit seinem Seat Ibiza fuhr. Dabei entstand an dem Auto ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05031) 9530115 zu melden.

Von Sven Sokoll