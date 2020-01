Klein Heidorn

Bei einem missglückten Überholmanöver am Stiefelholz ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr eine 33-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 20.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei waren beide Autos auf dem Frachtweg hintereinander aus Richtung Klein Heidorn gekommen. Als der 75-jährige Fahrer im Mazda nach links zum Tierheim abbiegen wollte, setzte die Fahrerin eines Ford Kuga zum Überholen an.

Auch der Mazda hat Beschädigungen an der Front davongetragen. Quelle: Albert Tugendheim

Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Ford zunächst gegen einen Baum auf der rechten Seite und kam dann auf der linken Seite der Straße zum Stehen. Bis gegen 15.30 Uhr blieb der Frachtweg für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten gesperrt.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sven Sokoll