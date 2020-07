Wunstorf

Der städtische Klimaschutzmanager Lars Hiddessen hat dem Bauausschuss am Donnerstag berichtet, wie weit das 2013 beschlossene Klimaschutzkonzept der Stadt mittlerweile umgesetzt ist. Von den 73 vorgeschlagenen Maßnahmen hat die Stadt bisher 13 ins Laufen gebracht, bis Ende des Jahres werden es 20 sein.

Für die Zukunft hält Hiddessen das beschlossene Konzept in aktualisierter Form weiterhin für einen sinnvollen Leitfaden. Er plädierte allerdings auch dafür, solche Konzepte gleich mit einem konkreten Zeitplan für die Teilprojekte zu versehen. „Das gibt allen Planungssicherheit.“ Die Stadt Bremerhaven, bei der er auch schon tätig war, hat das so gemacht.

Städtische Gebäude sollen weniger Energie verbrauchen

Viel Arbeit verwendet Hiddessen derzeit darauf, ein Energiemanagement für die städtischen Gebäude aufzubauen. In einem Bericht, der noch in diesem Jahr kommen soll, will er sich auf die 15 stärksten Verbraucher konzentrieren und Vorschläge erarbeiten, wie dort der Energiebedarf sinken kann. Das Rathaus soll in diesem Jahr noch neue LED-Beleuchtung bekommen. Bei der Straßenbeleuchtung hat sich diese Technik schon ausgezahlt. Das Programm läuft seit 2015, und mittlerweile spart die Stadt 40 Prozent der Energie dafür.

Weil die Stadt selbst nur für ein Prozent des Energieverbrauchs verantwortlich ist, sieht der Klimaschutzmanager es deshalb als wichtigste Aufgabe an, privaten Haushalten und Unternehmen als Vorbild zu dienen. Um an die Betriebe zu kommen, will Hiddessen in nächster Zeit ein Unternehmernetzwerk aufbauen.

Grüne Hausnummer kann ein Anreiz sein

Ein Lob für die Bürger hielt er auch bereit: Die Resonanz für das Stadtradeln war in diesem Jahr doppelt so groß wie 2019 – somit werde weiter für diese umweltfreundliche Fortbewegungsart geworben. Der Runde Tisch zum Radverkehr in Wunstorf, den die Politik gefordert hat, soll kommen, dazu will die Stadtverwaltung im nächsten Bauausschuss eine Zusammensetzung vorschlagen. Auch die geplante Fahrradparkgarage am Bahnhof sei ein gutes Mittel, den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid zu reduzieren. Die Stadt sei mit der Bahn in Gesprächen, ähnliches auch an den anderen Zugängen zu schaffen.

Die Hausbesuche mit Tipps zu möglichen energetischen Sanierungen laufen derzeit nach einer Corona-Pause wieder an. Auch eine Veranstaltungsreihe dazu, welche Möglichkeiten das neue Klimaschutzpaket der Bundesregierung den Bürgern bietet, musste aufgeschoben werden, soll jetzt aber im Herbst stattfinden. Die Haushalte will Hiddessen auch mit einem Wettbewerb um eine grüne Hausnummer motivieren, mit der besonderes Engagement für den Klimaschutz auch nach außen hin sichtbar wird.

Nach den umfangreichen neuen Informationen hat der Ausschuss der Verwaltung die geplante lange Liste von Arbeitsaufträgen noch nicht mit auf den Weg gegeben. Die Autoren aus der Mehrheitsgruppe von SPD, Grünen und FDP wollen ihren Antrag nun noch einmal überarbeiten. Nur Anne Dalig von den Grünen wollte gleich Beschlüsse fassen. Ihre Partei hatte ja sogar gefordert, dass Wunstorf wie andere Kommunen den Klimanotstand ausrufen und so dem Klimaschutz politische Priorität einräumen muss.

