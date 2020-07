Wunstorf

Der Klimaschutzmanager der Stadt Wunstorf hat ab Freitag, 31. Juli, immer am letzten Freitag eines Monats einen Stand auf dem Wochenmarkt. Bürger können in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zu Themen rund um Klimaschutz, Entwicklung und Nachhaltigkeit mit dem Klimaschutzmanager Lars Hiddessen ins Gespräch kommen. „Wir wollen diese Termine auch mit aktuellen Themen und Akteuren aus der Region individuell und abwechslungsreich gestalten“, sagt Hiddessen.

Bürger können Fragen stellen

Wer mag, kann auch bereits im Vorfeld per E-Mail an Lars. Hiddessen@wunstorf.de Fragen schicken. Das Stichwort lautet „Klima auf dem Marktplatz“. „Wir erhoffen uns dadurch, Interessenschwerpunkte der Wunstorfer kennenzulernen. So können wir ganz gezielt diejenigen Themen in den Fokus bringen, bei denen das Interesse besonders groß ist“, sagt Hiddessen.

SoulStyle informiert über Bike Benefit

Zum Starttermin am Freitag ist das Team von SoulStyle dabei. SoulStyle ist gemeinsam mit der Region Hannover maßgeblicher Organisator des Stadtradelns. Gerade hat mit Bike Benefit die Folgeaktion des Stadtradelns in der Region begonnen. Auch dafür können Teilnehmer Touren und Kilometer sammeln. Für geradelte Strecken gibt es so genannte Finneros, eine digitale Währung. Diese können die Mitfahrenden bei teilnehmenden Partnern der Aktion gegen Warenwert eintauschen. Außerdem gibt es Preise zu gewinnen.

Das Team von SoulStyle informiert über die Möglichkeiten und den besonderen Nutzen, den die Aktion für jeden Einzelnen und das Klima hat. Weitere Informationen gibt es auf bikecitizens.net.

Von Anke Lütjens