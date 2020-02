Wunstorf

Der Kneipp-Verein fährt am Sonnabend, 14. März, nach Hannover. Auf dem Programm steht der Besuch der Ausstellung „Deix. Zum 70. Geburtstag des Künstlers“ im Wilhelm-Busch-Museum. Zu sehen sind 215 Arbeiten des satirischen Zeichners. Treffpunkt ist um 12.15 Uhr am Bahnhof Wunstorf. Die Führung beginnt um 13.30 Uhr. Verbindliche Anmeldungen nimmt Marianne Kleine-Tebbe unter Telefon (0 50 31) 120 120 sowie per E-Mail an marianne.kt@t-online.de entgegen. Teilnehmer zahlen 21 Euro, Mitglieder 18 Euro, für Fahrt, Eintritt und Führung. Das Geld muss bis Sonnabend, 7. März, auf das Konto des Kneipp-Verein eingezahlt werden.

Lesen Sie auch

Von Rita Nandy