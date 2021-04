Wunstorf

Sebastian Kneipp, Begründer der Kneippschen Heillehre, ist vor 200 Jahren geboren. Das feiert der Kneipp-Verein Wunstorf wie viele andere Kneipp-Vereine in ganz Deutschland mit einigen Aktionen. Mit mehr als 800 Mitgliedern gehört der 1952 gegründete Verein zu einem der größten Vereine in Wunstorf. Ziel der Mitglieder ist es, mit vielfältigen Angeboten und Veranstaltungen getreu der Lehre Kneipps Gesundheit, Lebensfreude und Gemeinschaft zu fördern. Die Lehre beruht auf den Elementen Wasser, Lebensordnung, Bewegung, Ernährung und Heilpflanzen.

Passend zu den fünf Elementen ruft der Kneipp-Verein Wunstorf zur Beteiligung an Aktionstagen auf, die von Fotostrecken begleitet werden. Die Bilder werden dann auf der Homepage des Vereins unter kneippverein-wunstorf.de veröffentlicht. Im März gab es bereits den Tag der gesunden Ernährung und den Tag des Wassers. Bei letzterem haben die Kinder der kneippzertifizierten Kita Steinhude originelle Gießkannen gebastelt. „Die Gießkanne“ heißt auch das Mitteilungsblatt der Kneipp-Vereine.

Fotos von Aktionen kommen auf die Homepage

Für Mittwoch, 30. Juni, ruft Vorsitzende Petra Deschler Mitglieder, Familien, Kinder sowie die Kneipp-Schulen Steinhude und Bokeloh dazu auf, sich am Tag des Fußes zu beteiligen. „Das können Spaziergänge sein und auch ein Gang über den Barfußpfad im Bürgerpark“, sagt sie. Auch davon sollen Fotos auf die Homepage gestellt werden. „Senden Sie uns ein originelles oder lustiges Fußbild, das zeigt, wie Sie sich bewegen“, teilt Deschler mit – möglich ist das per E-Mail an info@kneippverein-wunstorf.de. Für Sonntag, 15. August ist ein Tag der Kräuter vorgesehen und für Sonntag, 10. Oktober, ein Tag der seelischen Gesundheit.

Mit einer Jubiläums-Auftaktveranstaltung am Sonntag, 2. Mai, um 14 Uhr möchte der Kneipp-Bund Deutschland die Persönlichkeit Sebastian Kneipps in einem Livestream würdigen. Der Link findet sich auf www.kneipp2021.de. Die Moderation übernimmt Dennis Willms, der unter anderem aus der Sendung „W wie Wissen“ bekannt ist. Am Sonnabend, 19. Juni, möchte der Kneipp-Verein ein neues Armbecken im Wassererlebnispark im Hohen Holz in Betrieb nehmen.

Vorsitzende hält Kontakt zu Mitgliedern

Derzeit fallen coronabedingt alle Angebote des Kneipp-Vereins aus. Dazu gehören normalerweise Funktionstraining, Boule, Nordic Walking, Schwimmen, Wassergymnastik, Wandern und Radtouren. Außerdem bietet der Verein Yoga, Pilates, Qigong, Faszientraining und Wirbelsäulengymnastik an. Zum Programm zählen auch der Literaturkreis und Doppelkopf sowie Vorträge und Reisen. „Ich halte Briefkontakt mit den Mitgliedern“, sagt Deschler.

In seiner langjährigen Heimatstadt Bad Wörishofen steht ein Denkmal für Sebastian Kneipp. Quelle: Bernd F. Meier/dpa

Sebastian Kneipp ist am 17. Mai 1821 in Stephansried in Oberschwaben geboren und am 17. Juni 1897 in Bad Wörishofen gestorben. Er gilt als Begründer einer ganzheitlich orientierten Lebensweise und eines komplexen Naturheilverfahrens. Sein Interesse an der Naturheilkunde wurde durch eigene Erfahrungen geweckt. Während des Theologiestudiums kurierte Kneipp, Sohn einer armen Weberfamilie, mit kalten Tauchbädern in der Donau seine schwere Lungentuberkulose.

Kneipp setzt auf Wasser und Heilpflanzen

Ein Büchlein aus dem Jahre 1743 hatte ihn auf die Heilkraft des Wassers aufmerksam gemacht. Nach seiner Genesung eignete er sich über viele Jahre hinweg Wissen über Gesundheit und Krankheit mit ihren Symptomen an. Neben den Wasseranwendungen setzte Kneipp bevorzugt Heilpflanzen zu Prävention und Therapie ein. In seinen Schriften und Vorträgen betonte er immer die Wichtigkeit ausreichender körperlicher Betätigung, einer einfachen und natürlichen Kost und mahnte eine geordnete Lebensführung an.

Ab 1855 lebte Kneipp in Bad Wörishofen, zunächst als Beichtvater im Dominikanerinnenkloster und später als Pfarrer der 950-Seelen-Gemeinde. Hier wirkte er als Heilkundiger und erlangte schnell einen weltweiten Ruf. In mehreren Büchern fasste er seine Erfahrungen zusammen. Das berühmteste, „Meine Wasserkur“, erschien 1886 und wurde zusammen mit dem folgenden Buch „So sollt ihr leben“ innerhalb kürzester Zeit in vierzehn Sprachen übersetzt. Ab 1888 arbeitete Kneipp mit der Ärzteschaft zusammen und legte so das wissenschaftliche Fundament für die Fortführung seiner Arbeit.

Von Anke Lütjens