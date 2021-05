Wunstorf

Der Vorstand hat den Kneipp-Verein Wunstorf gut durch die Krise geführt. Dafür gab es reichlich Applaus von den 45 Mitgliedern bei der Versammlung am Donnerstagnachmittag.

Kneippianer umrunden fast die Erde

Die Vereinsvorsitzenden führten zwar kein Schauspiel oder Musical auf, dennoch nahmen sie prominent auf der Bühne des Stadttheaters Platz. Sie wollten zeigen, dass der Verein auch in Zeiten der Corona-Pandemie etwas bewirken könne, sagte die Vorsitzende Petra Deschler. Und die Zahlen, die Michael Behr aus den Berichten von den Übungsleiterinnen und Übungsleitern vortrug, sind beeindruckend. Bei 110 Terminen haben die Teilnehmenden zu Fuß oder mit dem Fahrrad zusammen fast einmal die Erde umkreist. Aber nicht nur die Wander- und Radgruppen, auch der Literaturkreis und die Wassergymnastik waren gut besucht. Beim Nordic-Walking sei vor allem das Miteinander wichtig für ihn, führte Behr aus.

Mitgliederversammlung des Kneipp-Vereins im Stadttheater: Die Vorsitzende Petra Deschler bedauert in ihrem Jahresbericht, dass Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden mussten. Quelle: Rita Nandy

Fünf Aktionstage zum Geburtstag von Sebastian Kneipp

Und auch wenn aus der großen Feier in diesem Jahr zum 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp nichts wurde, so macht der Verein dennoch an fünf Aktionstagen auf dessen Lehre aufmerksam. Dazu gehörten im März bereits der Tag der Ernährung sowie des Wassers. Am 30. Juni soll der Tag des Fußes mit Wanderungen folgen. Für den 15. August sind der Tag der Kräuter und für den 10. Oktober der Tag der seelischen Gesundheit geplant. Näheres dazu findet sich auf der Homepage unter www.kneipverein-wunstorf.de. Zudem sollen sich die Mitglieder vom 6. bis 21. Juni am Stadtradeln beteiligen, fordert die 2. Vorsitzende Elisabeth Hammer-Ploog auf.

Der Barfußweg im Stadtpark ist derzeit recht zugewachsen. Quelle: Sven Sokoll

Barfußweg wird erneuert

Nach dem Umbau der Stadtschule möchte der Kneipp-Verein gemeinsam mit der Stadt den Barfußweg im Bürgerpark erneuern. Zum 70. Geburtstag des Vereins soll die Kräuterschnecke im Klinikumspark nächstes Jahr neu gestaltet werden.

In den vergangenen 13 Monaten habe sich das Vereinsleben durch die Corona-Krise geändert. Dennoch blickt die Vereinsvorsitzende zufrieden zurück: „Unser Verein hat es verdient, mit stolz geschwellter Brust sagen zu können, wir leben weiter, wir überstehen unversehrt diese Pandemie. Unsere Mitglieder sind nicht wegen der Krise ausgetreten, unsere Freunde sind trotzdem für uns da.“

Mitgliederversammlung des Kneipp-Vereins im Stadttheater: Damit er gut zu sehen ist, präsentiert sich der Vorstand des Kneipp-Vereins, Ulrike Hansing (Schatzmeisterin, von links), Klaus Rittershofer (Schriftführer), Erika Gahbler (3. Vorsitzende), Elisabeth Hammer-Ploog (2. Vorsitzende) und die Vorsitzende Petra Deschler (stehend) auf der Bühne. Quelle: Rita Nandy

Verein zählt 726 Mitglieder

51 Mitglieder haben den Verein verlassen, neun sind verstorben und 24 hinzugekommen. Damit zählt der Verein 726 Mitglieder. Klaus Gehrke und Helga Ludowig halten dem Verein seit 40 Jahren die Treue. Liane Jokisch zählt seit 50 Jahren zu den Kneippianern.

Auch finanziell steht der Verein mit einem Minus von gerade mal 164 Euro gut da, wie der Kassenbericht von Erika Bahbler zeigte. „Das ist ein gutes Jahresergebnis in Hinblick auf die Corona-Pandemie“, verkündete die 3. Vorsitzende. Und auch für dieses Jahr plane sie eine schwarze Null. Sie wurde in ihrem Amt von den Mitgliedern bestätigt.

Gisela Gehrmann von Kneipp-Landesvorstand ehrt Dieter Reuter mit einer Auszeichnung in Gold. Quelle: Rita Nandy

Dieter Reuter erhält Auszeichnung in Gold

Dieter Reuter übernahm zum letzten Mal die Rolle des Wahlleiters. Nach gut 20 Jahren aktiver Mitarbeit im Vorstand verkündete er seinen Rückzug. Eine so lange Zeit sei bisher noch niemand aktiv in der Vereinsspitze tätig gewesen, führte der ehemalige Vorsitzende Helmut Prietz in seiner Dankesrede aus. Der „Meister der Checklisten“ machte dort schnell Karriere. Im November 2000 in den Verein eingetreten, übernahm das Organisationstalent bereits einen Monat später das Amt des 2. Vorsitzenden. Reuter könne nicht nur mit Zufriedenheit und Stolz auf seine Arbeit zurückblicken. Sein Frankfurter Kranz und die fantastischen Weihnachtskekse werden ebenfalls in Erinnerung bleiben. Als Anerkennung überreichte Gisela Gehrmann vom Kneipp-Landesvorstand Niedersachsen/Bremen ein Abzeichen in Gold. Der Kneipp-Verein Wunstorf ernannte Reuter zum Ehrenmitglied.

Von Rita Nandy