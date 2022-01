Wunstorf

Die Koalition aus SPD und CDU im Rat der Stadt Wunstorf will im ersten Quartal des Jahres zwei aus ihrer Sicht drängende Verkehrsthemen auf die politische Agenda der Stadt setzen: Den Ausbau der städtischen Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität sowie die Positionierung der Stadt in der Diskussion um den Verlauf der geplanten Bahntrasse zwischen Hannover und Bielefeld. Das hat Martin Ehlerding, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt, mitgeteilt.

Verwaltung will Konzept zu Ladesäulen vorlegen

Beinahe jährlich verdoppele sich die Anzahl der zugelassenen E-Autos bundesweit. Auch die elektronische Fahrradmobilität nehme weiter zu. Das gelte auch für Wunstorf. „Deshalb benötigen wir mehr öffentliche Ladesäulen und mehr private Lademöglichkeiten in unserer Stadt“, sagt Ehlerding. Die Stadtverwaltung arbeite derzeit an einem Konzept für die Entwicklung der Ladeinfrastruktur in Wunstorf.

„Das begrüßen wir sehr. Wir wollen uns noch im ersten Quartal das Konzept der Verwaltung vorlegen lassen, damit es in den Ratsgremien diskutiert werden kann“, so Ehlerding weiter. Das Ziel der beiden Fraktionen sei der zügige Ausbau einer alltagstauglichen wie auch leistungs- und zukunftsfähigen E-Mobilitäts-Infrastruktur. „Wunstorf wird hier einen starken Beitrag leisten“, ist sich Ehlerding sicher.

Stadt soll sich zur Bahntrasse positionieren

Ein zweites Thema, das aus Sicht der Koalition drängt, ist die Festlegung der städtischen Position zu den Planungen der Bahn zur umstrittenen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Bielefeld und Hannover. „Wir müssen uns hier als Stadt schnell und klar positionieren, wenn wir mitgestalten und nicht nur Zuschauer sein wollen“, fordert die CDU-Fraktionsvorsitzende Christiane Schweer.

Mögliche Grobkorridore für einen Trassenverlauf hat die Bahn vorgestellt. Danach könnten Wunstorf-Süd und Kolenfeld erheblich vom Neubau der Trasse betroffen sein. Das trifft auf den Widerspruch von SPD und CDU. „Die Bahntrasse sollte stattdessen dicht an der A2 entlangführen und zwar südlich der Autobahn“, betont Schweer. Das wäre aus Sicht der Stadt sicher der verträglichste Verlauf. Dafür müsse sich die Stadt jetzt nachdrücklich einsetzen.

„So unterschiedlich diese Verkehrsthemen auch sind, sie verdienen jetzt unsere höchste Aufmerksamkeit“, sind sich die beiden Fraktionsvorsitzenden einig.

Von Anke Lütjens