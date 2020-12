Wunstorf

Genügend Parkplätze gibt es in Wunstorfs Innenstadt. Aber vielleicht sind sie nicht gut genug verteilt, um den Einzelhandel an allen Stellen gleichermaßen zu begünstigen. In einem neuen Antrag will die Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP geklärt wissen, ob der Parkplatz Am Stadtgraben noch ausbaufähig ist. Auf diese Weise könnte auch die Südstraße besser erreichbar werden, so die Hoffnung. Dieser Bereich der Innenstadt ist schon seit längerer Zeit im Gespräch, er soll attraktiver werden.

An der nahen Küsterstraße sind kürzlich Parkplätze weggefallen, weil auf dem Gelände des früheren Einkaufsmarkts nun Wohnbebauung entsteht. Möglicherweise könnte man diesen Verlust mit einem Parkdeck am Stadtgraben ausgleichen, meint die CDU. Ein Teil der Parkflächen dort liegt tiefer als die Straße, möglicherweise böte sich dieser Bereich an. In der Südstraße halten sich manche Geschäfte nicht lange, nach dem Eispavillon hat kürzlich auch der Matratzenhandel die Türen geschlossen.

Die Südstraße in Wunstorfs Innenstadt soll attraktiver werden.

Aus Sicht der Mehrheitsgruppe wäre ein Parkdeck grundsätzlich zu teuer – die Forderung kam auch schon früher in der Debatte um die Parkplätze. Sollte man es bauen wollen, müsste auch die Anbindung der Südstraße gewährleistet sein, findet deren baupolitischer Sprecher Martin Ehlerding. Darüber hinaus sollten dort auch Fahrradabstellplätze geschaffen werden, und der gesamte Bereich städtebaulich aufgewertet.

Auch einen Parkplatz am Jahnplatz wollen Verwaltung und Politik lieber erst planen, wenn klar ist, was mit der Gesamtfläche geschehen soll. Einen temporären Parkplatz dort einzurichten, sei nicht sinnvoll, hieß es am Donnerstag im Bauausschuss.

