Kolenfeld

In einer Altpapierpresse der Recyclingfirma Holler am Mittellandkanal ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 15.45 Uhr wurde die Feuerwehr Kolenfeld alarmiert und anschließend vorsorglich auch die Feuerwehren aus Wunstorf und Luthe sowie die Einsatzleitung der Stadtfeuerwehr. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Um an alle Glutnester zu kommen, mussten die Feuerwehrleute die Presse aber per Hand zeitaufwendig entleeren.

Von Sven Sokoll