Kolenfeld

Nach einem Hitzetag mit mehreren Bränden in der Region Hannover hat am Freitagabend auch ein Mähdrescher in Kolenfeld Feuer gefangen. Die Feuerwehr wurde gegen 18.30 Uhr an den Weißen Damm alarmiert. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Marcel Nellesen gelang es dem Landwirt aber, den Brand bereits vor dem Eintreffen der Helfer selbst zu löschen. Die Feuerwehr kühlte die Maschine und die angrenzenden Flächen dann noch mit Wasser, um ein neuerliches Aufflammen zu verhindern.

Von Sven Sokoll