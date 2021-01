Kolenfeld

Die Kirchengemeinde Kolenfeld verzichtet ab sofort bis Ende Februar auf ihre Sonntags-Gottesdienste, um wegen der Corona-Pandemie die Zahl der menschlichen Kontakte zu reduzieren. Der Kirchenvorstand hat sich die Entscheidung allerdings nicht leicht gemacht. Vielen ist auch wichtig, gerade in der Krise weiter für die Menschen seelsorgerisch da zu sein.

Eine Arbeitsgruppe entwickelt jetzt deshalb alternative Möglichkeiten, wie die Kirche präsent bleiben kann. Zum Start will sie am Schaukasten am Kirchdamm wöchentlich wechselnde Andachttexte zum Mitnehmen auslegen. Trauerfeiern bleiben allerdings weiter möglich.

Am 22. Februar will der Vorstand wieder online konferieren und besprechen, wie die Lage sich bis dahin entwickelt hat. „Wir hoffen, ab März wieder Gottesdienste feiern zu können“, sagte Pastorin Christa Hafermann. Dann könnte auch der Weltgebetstag der Frauen am Freitag, 5. März, mit einer Liturgie von der Inselgruppe Vanuatu gebührend gefeiert werden.

Von Sven Sokoll