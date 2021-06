Kolenfeld

Kolenfeld hätte am kommenden Wochenende Schützenfest gefeiert, wenn es nicht erneut die Corona-Pandemie verhindert hätte. „Was bleibt ist die Vorfreude auf das nächste Jahr und die Erinnerung an die nächsten Feste“, hat Ortsbürgermeister Karsten Grobe (SPD) geschrieben. Er weist darauf hin, dass sich zumindest auch die Infrastruktur am Festplatz verbessert hat: Ein permanenter Stromanschluss erspart jetzt die Kosten für einen vorübergehenden, wie der Ortsrat vorgeschlagen hatte.

Die Feuerwehr, der Schützenverein und der TSV organisieren das Fest gemeinsam, das immer viele Kolenfelder aller Altersgruppen auf die Beine bringt. „Ich freue mich besonders auf die unermüdliche musikalische Begleitung des Musikzuges während des gesamten Schützenfestes“, schreibt Grobe zu seinen Aussicht auf das nächste Fest.

Von Sven Sokoll