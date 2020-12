Kolenfeld

Auch ohne Weihnachtsmarkt haben die Kolenfelder Kinder bunte Tüten von einem Weihnachtsmann bekommen. Initiator Timo Seegers wollte an der Tradition festhalten und hat organisiert, dass Alex Müller am Sonntag verkleidet durch das Dorf fuhr. Vormittags fuhr ihn Niels Kneifel mit seiner Pony-Kutsche, nachmittags übernahm das Ute Naumann-Giesecke mit ihrem Sulky-Gespann. 72 Familien mit 113 Kindern hatten sich vorher angemeldet, so war eine 13 Kilometer lange Strecke notwendig, um alle zu erreichen. Die Kinder bedankten sich mit Gedichten und Liedern. Auch den Bewohnern des Mönchehofs bereitete Müller eine kleine Freude.

Die Arbeitsgruppe Weihnachtsmarkt, die Gewerbegemeinschaft, Edeka Köpper, die Werbeagentur Dreist und die Festspielerei hatten etwas für die Tüten gespendet. Mitglieder der Fördervereine für Kindergarten und Grundschule kümmerten sich dann darum, die Tüten zu packen. Einige blieben über, darüber können sich jetzt die Kunden der Tafel freuen.

Von Sven Sokoll