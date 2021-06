Kolenfeld

Der Geldautomat der Stadtsparkasse Wunstorf am Mühlenweg ist der einzig verbliebene im Ort. Ausgerechnet den wählten zwei maskierte Täter am 17. oder 18. Mai zwischen 22 und 4.45 Uhr für einen Aufbruch aus. Wie die Polizei Hannover mitteilte, entwendeten sie einen mittleren fünfstelligen Betrag. Drei Tage später versuchten sie, allerdings erfolglos, auch in Ahlten mit mitgebrachter Technik an Geld zu kommen. Sie wurden bei beiden Taten von Kameras der Bankinstitute gefilmt.

Bargeld ist derzeit nur bei Edeka erhältlich

Seit dem Aufbruch des Geldautomaten sorgen sich vor allem ältere Einwohnerinnen und Einwohner. „Sie sind aufgebracht, glauben, bald kein Geld mehr holen zu können“, berichtet Nils Thöldtau, Vorsitzender der CDU Kolenfeld. Er sei bereits mehrfach angesprochen worden. Als einzige Alternative bleibe der Edeka-Markt, bei dem Kundinnen und Kunden ebenfalls Bargeld erhalten. Doch diese verwehrten sich dagegen, Geldgeschäfte für die Banken zu übernehmen. Die Stadtsparkasse und die Volksbank Nienburg hatten ihre Filialen im Mai 2019 geschlossen.

Stadtsparkasse sucht nach einer Lösung

Ein klares Bekenntnis zum Standort Kolenfeld wollte Frank Wiebking vom Vorstand der Stadtsparkasse auf Nachfrage unserer Zeitung nicht abgeben. „Der Geldautomat ist kaputt. Wir arbeiten an einer Lösung“, lautete sein knappes Statement.

Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen, die unter anderem den Geldautomat in Kolenfeld aufgebohrt haben. Quelle: Polizei Hannover

CDU und SPD erinnern an Versprechen

Thöldtau und auch Ortsbürgermeister Karsten Grobe (SPD) hoffen, dass er sich an seine Zusage in der Ortsratssitzung im Sommer 2019 erinnert. Damals sagte Wiebking: „Wir wollen damit auch ein klares Bekenntnis zu Wunstorfs Ortsteilen abgeben.“ Er berichtete aber auch, dass Kolenfeld das Schlusslicht bei Bargeldabhebungen in Wunstorf sei. Daher wollte sich das Geldinstitut nach einem stärker frequentierten Standort umsehen. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt“, findet der Ortsbürgermeister. Das Thema soll auch auf der Ortsratssitzung am Dienstag, 15. Juni, ab 19 Uhr in der Pausenhalle der Grundschule zur Sprache kommen. Zudem hat Grobe bereits ein Treffen mit dem Sparkassenvorstand vereinbart.

Von Rita Nandy