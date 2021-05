Wunstorf

Das Butteramt mit Bokeloh, Mesmerode und Idensen hat um 9 Uhr den Anfang gemacht: Die CDU hat am Sonnabend in einer Marathonsitzung ihre Kandidaten für die Ortsräte aufgestellt. Der Stadtverband mit dem Vorsitzenden und Kandidaten für das Bürgermeisteramt, Martin Pavel, an der Spitze sowie seine Vorstandskollegen haben die Veranstaltung organisiert. Als Letzter war der Ortsverband Wunstorf an der Reihe.

Stadtverband ändert Vorgehen wegen Corona

„In diesem Jahr ist alles anders. Früher sind wir in das Gebiet jedes Ortsrates gegangen und haben die Listen aufgestellt“, sagte Pavel. Das gehe in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht. Daher hat der Stadtverband eine zentrale Veranstaltung im Hölty-Gymnasium organisiert. Die jeweiligen Ortsvereine haben in alphabetischer Reihenfolge und zeitlich versetzt 51 Kandidaten nominiert. Die Abstimmung erfolgte in geheimer Wahl.

Kandidaten für Ortsräte sind nominiert

Für den Ortsrat Blumenau kandidieren unter anderem Dagmar von Hörsten und Bernd Schinke, für den Ortsrat Mesmerode Marcus Stolte und Friederike Kozok. Die Liste für den Ortsrat Bokeloh führen Matthias Waterstradt und Petra Eberhard an, in Steinhude sind es Christiane Schweer und Christian Broer. Ulrike Hansing und Manfred Gröne belegen die Spitzenplätze für den Ortsrat Wunstorf. In Großenheidorn treten Manfred Wenzel und Colette Christin Tiemann an.

Für den Ortsrat Luthe kandidieren Heiner Heimberg und Gabriele Schmitz, für den Ortsrat Kolenfeld Karl-Peter Philipps und Nils Thöldtau. In Idensen führt Tabea Bach die Liste an und in Klein Heidorn Pia Wittbold.

Neue Bewerber wollen Politik mitgestalten

„Wir haben genauso viele Kandidaten wie für die Kommunalwahl vor fünf Jahren“, sagte Pavel. Am Sonnabend, 21. Juni, sollen in der Otto-Hahn-Schule die Listen für die Wahl zum Rat beschlossen werden. „Wir schöpfen die volle Zahl an Kandidaten mit jeweils 20 aus“, kündigte Pavel an. Unter den Bewerbern seien einige jüngere und Leute aus der mittleren Altersgruppe gemeldet.

Lesen Sie auch: So gehen die Kandidaten online auf Stimmenfang

Obwohl er für das Amt des Bürgermeisters kandidiert, lässt sich Pavel auch für den Ortsrat Wunstorf und den Stadtrat aufstellen. „Ich finde es schön, dass Wunstorf bei der Wahl zum Bürgermeister eine Auswahl und ein gutes Angebot hat“, sagte er im Hinblick auf seine Mitbewerber Carsten Piellusch (SPD) und Frank Kettner-Nikolaus (Grüne).

Von Anke Lütjens