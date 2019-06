Kolenfeld

Die Polizei sucht den Verantwortlichen für eine wilde Müllentsorgung. Eine komplette Küche mit Geräten hat ein Landwirt am Dienstagmorgen an einem Feldweg südlich der Straße zwischen Kolenfeld und Haste gefunden. Der Haufen in der Nähe des Waldrands umfasst rund zwei bis drei Kubikmeter. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll