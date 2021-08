Blumenau

Zum zweiten Konzert unter freiem Himmel lädt der Verein KRuG an das Blumenauer Wäldchen in Wunstorf ein. Zu Gast ist am Freitag, 13. August, das Trio Carlini, Dodo Leo und Martin. Die Musiker versprechen „verwegene Unterhaltung mit Saiteninstrumenten, Perkussion und Gesang“. Das Konzert beginnt um 19 Uhr auf der Wiese am Blumenauer Wäldchen, Leinechaussee.

Musiker spielen mehrere Instrumente

Die drei namensgebenden Künstler haben sich vor fünf Jahren zusammengetan. Ihre Musik ist nach Angaben des Veranstalters vielseitig. Ihre Show steckt voller Geschichten und Spontanität. Dabei bringen Marino Carlini, Dodo Leo und Thomas Martin eine Vielzahl von Instrumenten zum Einsatz. So schaffen sie auch ein immer wieder überraschendes und stetig wechselndes Klangbild für eigene Songs und Coverstücken aus Blues, Pop, Soul und Folk.

Das Trio hat sich der Mission verschrieben, „Gutes in die Welt zu fiedeln“.

Besucher müssen Sitzgelegenheit mitbringen

Der Eintritt ist frei, die Künstler freuen sich über eine Spende in den Hut. Aufgrund der Corona-Auflagen werden die Gäste gebeten, eigene Sitzgelegenheiten, Essen und einen Mundschutz mitzubringen. Falls die Inzidenzen weiter steigen, wird um Vorlage einer Bescheinigung über Impfung oder Genesung nach Corona-Erkrankung oder über einen negativen aktuellen Schnelltest gebeten. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Der Verein KRuG (Kultur-Raum und Gemeinschaft) ist aus der Initiative für die Rettung des Gasthauses Blumenau hervorgegangen.

Von Anke Lütjens