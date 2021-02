Wunstorf

Nach regelmäßigen Corona-Mahnwachen alle zwei Wochen montags vor der Stadtkirche ruft nun eine weitere Initiatorin zu einer Versammlung dort auf. Die Kolenfelderin Manuela Schöneich, hat auf Facebook für Donnerstag, 4. Februar, 18 Uhr eingeladen, und zwar alle Friseure, Kosmetiker und andere Gewerbetreibende in Not, um sich zusammen zu tun. „Die versprochenen Hilfen kommen nicht an. Wir müssen aufmerksam machen, dass wir Hilfe brauchen“, schreibt sie in ihrem Aufruf.

Die Betreiberin eines Kosmetiksalons wünscht sich ein friedliches Treffen, bei dem die Corona-Regeln eingehalten werden. „Verschwörungstheoretiker, Coronaleugner und wie sie alle heißen sind nicht willkommen“, betont sie, würde sich aber über kreative Mitbringsel der Teilnehmer wie Plakete und Kerzen freuen. Wegen der Nöte in der Branche hat die Facebook-Gruppe „Wir sind Wunstorf – gemeinsam sind wir stark“ mit Spendenaufrufen für täglich wechselnde Betriebe begonnen. Zum Beginn kamen für Schöneichs Salon 140 Euro zusammen.

Von Sven Sokoll