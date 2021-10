Wunstorf

Wahrscheinlich wegen einer Krankheit hat ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Wunstorf am Sonnabend gegen 18.35 Uhr an der Langen Straße in der Kernstadt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto stieß gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge, wobei nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 2500 Euro entstand. Die Polizei leitete deshalb ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Verursacher ein.

Von Sven Sokoll