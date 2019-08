Wunstorf

Sigrid Rehkopf und die Johanniter-Kinderkrippe Ringelsöckchen Am Alten Markt halten an der Tradition fest: An der jährlichen Sockenübergabe nämlich. Jedes Jahr erhalten alle neuen Ringelsöckchen-Kinder ein selbst gestricktes Söckchen, das in der Krippenzeit als Elternbriefkasten genutzt wird. Mit dem Abschied dürfen die groß gewordenen Kinder ihren Strumpf als Erinnerung an die Krippenzeit mit nach Hause nehmen.

Damit es in der Kinderkrippe Ringelsöckchen nicht zu einem Söckchen-Notstand kommt, strickte Rehkopf wieder fleißig, um den Vorrat wieder aufzufüllen. Mit großer Freude nahm Einrichtungsleiterin Silke Heiche mit einer kleinen Vertretung von Kindern die neuen, bunten Söckchen entgegen. Für ihre Handarbeiten bedankte sich das Ringelsöckchen-Team bei Rehkopf mit einem kleinen Präsent. Sicher fängt sie nun bald wieder an, um für das nächste Krippenjahr vorzuarbeiten.

Von Anke Lütjens