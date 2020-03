Wunstorf

Wenn die Temperaturen steigen, beginnt auch die Krötenwanderung. Damit sie dabei nicht unter Autoräder kommen, haben 13 Helfer am Sonnabendmorgen an der Straße Am Hohen Holz einen Krötenfangzaun aufgebaut. Dank des weichen Bodens ging die Arbeit schnell voran. „Das ist ganz gut gelaufen. Wir haben etwas über eine Stunde gebraucht“, erzählt der Nabu-Vorsitzende Karl-Heinz Nagel. 25 Eimer fangen die Tieren auf ihrem Weg zum Baggersee auf. Zum Ausleeren sucht er noch Freiwillige.

Julius (14) und der Nabu-Vorsitzende Karl-Heinz Nagel befestigen den Krötenfangzaun mit Heringen. Quelle: Rita Nandy

Helfer für den Krötentransport über die Straße gesucht

Zumindest am Wochenende möchte der 14-jährige Julius mithelfen. Er wünscht sich auch eine Nabu-Jugendgruppe. Die habe es in den ersten fünf bis zehn Jahren nach der Gründung 1977 gegeben, erinnert sich Nagel. Doch derzeit fehle es an Personen, die diese verantwortlich leiten können. Wer beim Transport der Kröten über die Straße behilflich sein möchte, erreicht den Nabu-Vorsitzenden unter Telefon (05033) 2453 oder schickt eine Mail an vorstand@nabu-wunstorf.de

Die Eimer müssen nach Sonnenaufgang täglich geleert werden. Äste dienen als Aufstiegshilfe, falls sich zuviel Wasser sammelt. Quelle: Rita Nandy

Von Rita Nandy