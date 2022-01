Wunstorf

Zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an die Wunstorfer Lönsstraße sind am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr die Rettungskräfte ausgerückt. Ein Schnullersterilisator war auf dem Herd einer Erdgeschosswohnung in Brand geraten. Die Bewohner waren nicht daheim. Die Nachbarn hatten sich in Sicherheit gebraucht, als die Einsatzkräfte eintrafen. Drei Katzen, die sich in der verrauchten Wohnung befanden, wurden von der Feuerwehr gerettet.

Der Küchenbrand konnte schnell gelöscht werden. Flammen und Rauch haben die Wohnung aber so stark beschädigt, dass sie vorerst nicht mehr zu bewohnen ist.

Die Feuerwehr war mit 33 Freiwilligen und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Vom Rettungsdienst standen zwei Rettungswagen bereit, die Polizei war mit drei Streifenwagen vor Ort.

Von Florian Hake