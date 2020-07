Wunstorf

Wild gelagerter Müll hat am Wochenende die Polizei mehrfach beschäftigt. In Bokeloh hatten Unbekannte eine Waschmaschine, einen Kühlschrank und weiteren Hausrat am Feldrand entsorgt. In Großenheidorn wurden den Beamten Altöl und zerbrochene Dachplatten gemeldet, bei denen noch geklärt werden muss, ob sie Asbest enthalten. Außerdem riefen Bürger an, die beobachtet hatten, dass Abfallsäcke schon viel zu früh zur Abholung für Dienstag an der Straße standen. Die Polizei bittet Zeugen in solchen Fällen, sich möglichst die Autokennzeichen der Verursacher zu notieren, und sich dann im Kommissariat oder bei der Stadt zu melden.

Von Sven Sokoll