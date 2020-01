Steinhude

„Farben, Linien, Flächen“: Unter diesem Motto steht die Kunstausstellung von Franz-Josef Küster. Diese ist von Sonnabend bis Sonntag, 1. bis 23. Februar, in der Kunstscheune an der Meerstraße zu sehen. Der Steinhuder Künstler lädt für Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr zur Vernissage ein. Er stellt farbenfrohe, abstrakte Werke aus.

Der gebürtige Kölner lebt bereits seit mehr als 30 Jahren in Steinhude. Die Leidenschaft für das Malen hat Küster erst vor ein paar Jahren für sich entdeckt. In den Werken, die sich durch einen vielseitigen Stil und Farbkraft auszeichnen, stößt der Betrachter immer wieder auf Neues und Überraschendes. Die Werke sind abstrakt, Formen und Flächen vermischen sich und lassen eine faszinierende Tiefe entstehen, heißt es seitens der Veranstalter.

Künstler arbeitet mit besonderen Details

Der Kreativität ist in den Bildern des Architekten keine Grenze gesetzt. Er bringt immer wieder besondere Details in seine Kunst ein – ob Stoffe, Kaffeepulver oder Sand. Unterschiedlichsten Dingen und Ideen gibt der Künstler in seinen Werken Raum. Mit der Formenfreiheit und Individualität entstehen Bilder mit einer ganz eigenen Nuance.

Die Ausstellung ist immer sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr zum Programm der Kunstscheune unter www.kunstscheune-steinhude.de.

Von Anke Lütjens