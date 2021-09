Wunstorf

Allerhand Schneisen hat die Corona-Pandemie in die Feierlichkeiten zum Jubiläum 1150 Jahre nach Gründung des Stifts und damit der Stadt geschlagen. Ein Kunstprojekt, das eigentlich schon im Frühjahr beginnen sollte, ist nun um ein Jahr verschoben worden. Den Auftakt zu ihrer „Schatzsuche“ setzt Künstlerin Annette Wendt am Sonntag, 3. Oktober, ab 17 Uhr, bei der Vernissage einer Installation zum Thema im Forum der Stadtkirche.

Damit beginnt ein interaktives Kunstprojekt für die Menschen der Stadt und der Umgebung. Es geht darum, Plätzen und Orten nachzuspüren, an denen das Leben Spuren hinterlässt. Die Installation mit dem Titel „Schatzsucher*innen“ soll Neugierde wecken, erste Fragen stellen und so die Arbeit in der sogenannten Wunderkammer vorbereiten. Dabei wird es um Erinnerung, Gedächtnis, Gegenwart und Zukunft gehen: Im Frühjahr 2022 richtet die Künstlerin einen besonderen Raum in der Innenstadt ein, in dem sie die Objekte ausstellt, die die Teilnehmenden auf ihrer Spurensuche herstellen – quasi ein kreatives Gedächtnis.

Nach der Eröffnung am Sonntag ist der Besuch der Kunstinstallation bis Sonntag, 17. Oktober, zu den regulären Öffnungszeiten der Stadtkirche möglich, und zwar am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonnabend, 15 bis 18 Uhr, Sonntag: 12 bis 18 Uhr. Es gelten die jeweils aktuellen Bestimmungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung für öffentliche Veranstaltungen.

Von Kathrin Götze