„Wo Licht ist, ist es leichter als im Dunkeln. Ohne Licht können wir nicht leben und nichts wachsen“, sagt Künstlerin Angelika Dömland. Gemeinsam mit Malerin Hildemut Bölsing gestaltet sie in der Dorfkirche Luthe eine Ausstellung zum Thema „Licht“. Die beiden Lutherinnen haben bereits 2007 eine gemeinsame Ausstellung in der Dorfkirche gezeigt. Damals widmeten sie sich dem Sujet „Engel“. Die neue Schau wird am Sonntag, 12. Januar, nach dem Gottesdienst eröffnet. Dieser beginnt um 10 Uhr. Der Förderverein der Kirche freut sich als Veranstalter und Unterstützer auf viele Besucher in der Ausstellung.

Hildemut Bölsing zeigt Malerei

Die Liebe zur Malerei begleitet Bölsing schon seit ihrer Jugend. Bei mehreren Künstlern konnte sie ihre Erfahrungen in unterschiedlichen Maltechniken wie Grafik, Aquarell und Acryl erweitern. Neben Landschaften, Stillleben und Blumenmotiven schuf die Lutherin auch „Bilder und Visionen zum Kirchenjahr“ sowie zu biblischen Aussagen wie „Schöpfung“. Es folgten noch viele Gemälde, mit denen sie ihren Glauben und damit verbundene Inhalte vermitteln möchte. Das zentrale Bild mit dem Titel „Epiphanias“ ist beim Gottesdienst zur Vernissage Mittelpunkt und Predigtanlass für Pastorin Meret Köhne.

Malerei zum Thema "Licht" zeigt Künstlerin Hildemut Bölsing in der Ausstellung. Quelle: Anke Lütjens

Künstlerinnen drücken ihren Glauben aus

Auch Dömland drückt ihren Glauben in ihren Werken aus. Seit Ende der neunziger Jahre widmet sie sich in ihren Ausstellungen biblischen Themen im sakralen Raum. Die Lutherin arbeitet seit 40 Jahren in ihrer Werkstatt mit Keramik. „Mit Glasreliefs habe ich eine neue Technik für mich entdeckt“, sagt die Künstlerin. Kupferstücke und Drahtgeflechte sorgen für Effekte. Sie arbeitet auch mit Porzellan und spielt mit dem Wort Licht auf unterschiedliche Arten und mit unterschiedlichem Material.

Epiphanias ist Anlass zur Ausstellung

Trotz der unterschiedlichen Techniken ergänzen sich beide Künstlerinnen. „Die Ausstellung haben wir bewusst in die Epiphaniaszeit gelegt“, sagt Dömland. Es ist eines der ältesten Feste der Kirche. Das damit verbundene Symbol ist das Licht. Der Vers: „Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt“ läutet diese Zeit ein. Mit der Geburt von Jesus wird das Licht der Liebe Gottes in dieser Welt sichtbar. Jesus, der sich selbst als Licht der Welt bezeichnet, erhellt die Finsternis. Seine Liebe zu den Menschen wird am Kreuz vollendet und offenbart sich schließlich im Licht der Auferstehung am Ostermorgen.

Zeit symbolisiert das Licht

So gesehen ist die Epiphaniaszeit die Verbindung von der Geburt bis zum Tod Jesus und damit Sinnbild für das zunehmende Licht in der Welt. Das Motto „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg“ macht nach Angaben der Künstlerinnen die Auswirkung seines Lichts, das uns jeden Tag durchdringen will, in unserem Leben deutlich. Dömland und Bölsing nehmen diese Gedanken und damit die Bedeutung des Lichts in ihren Werken auf und setzen die Thematik vielfältig und außergewöhnlich um.

Besucher dürfen Karten mitnehmen

Dömland hat unter anderem eine sogenannte „Lichtmulde“ gefertigt. Die Schale spielt mit Licht und Schatten. Ein stilisiertes aufgeschlagenes Buch symbolisiert ihr Buch des Lebens – die Bibel. Durchbrochene Buchstaben zeigen das Wort Licht. „L steht für das Leben, das T für den Tod. Dazwischen bin ich“, erläutert die Künstlerin. Bölsing hat fast surrealistisch anmutende Karten gestaltet, die Kirchenbesucher mitnehmen dürfen.

Künstlerin Angelika Dömland zeigt in der Ausstellung unter anderem sogenannte "Lichtmulden". Quelle: Anke Lütjens

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 26. Januar, Dienstag bis Sonntag und an den Veranstaltungstagen von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Führungen sind nach Vereinbarung möglich.

Es gibt ein Programm zur Ausstellung Für die Ausstellung zum Thema „Licht“ ist ein Rahmenprogramm in der Kirche vorgesehen. Am Donnerstag, 16. Januar, gibt es um 19.30 Uhr einen Liederabend mit Andreas Stock. Er präsentiert „Lichtmelodien“, Lieder zum Mitsingen. Am Freitag, 17. Januar, beginnt um 18 Uhr eine Taizé-Andacht. „Licht und Schatten – laut und leise“ heißt es am Dienstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr mit dem Posaunenchor von Hartmut Grün. Martina Rösemann liest „Lichtbotschaften“ mit Texten von Anselm Grün. Es gibt außerdem ein Projekt mit Kindern. Das Flötensensemble „Flauto Dolce“ unter Leitung von Christa Krawehl ist am Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr in der Dorfkirche zu Gast. Auf dem Programm stehen Musik und „Lichtgedanken“. Diakonin Beate Degener und ihr Team gestalten am Sonnabend, 25. Januar, um 17.45 einen Jugendgottesdienst. Nach dem Abendgottesdienst am Sonntag, 25. Januar, um 18 Uhr gibt es eine Finissage im Gemeindehaus. Möglicherweise ist an diesem Abend auch eine Lichtshow vorgesehen.

Von Anke Lütjens