Großenheidorn

Eine Kuh ist am frühen Sonnabendmorgen durch den Ortskern von Großenheidorn gelaufen. Mehrere Zeugen meldeten das der Polizei. „Die Kuh hat offensichtlich darauf geachtet, sich an gewisse Regeln zu halten, denn von Beschädigungen ist bisher nichts bekannt“, hat die Polizei in ihrer Pressemeldung dazu geschrieben. Sie konnte den Landwirt schnell ermitteln, der das vermisste Tier dann wieder zu seiner Herde brachte.

Von Sven Sokoll