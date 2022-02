Wunstorf

Die bunte Mischung klingt vielversprechend. Das Jahresprogramm des Vereins Kultur-Raum und Gemeinschaft (Krug) ist so gut wie fertig. Letzte Absprachen seien noch erforderlich, sagt der Vorsitzende Hajo Arnds.

Gitarrist Robby Ballhause eröffnet Veranstaltungsprogramm

Die monatliche Veranstaltungsreihe beginnt am Freitag, 11. März, mit einem Konzert des Liedermachers Robby Ballhause aus Hannover im Café im Kuhstall auf Wegeners Hof. Leinechaussee 44. Los geht es um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Künstler freut sich über eine Hutspende. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl bittet der Veranstalter um Anmeldung bis Montag, 7. März, per Mail an gasthaus-blumenau@gmx.de. Für nähere Informationen ist Hajo Arnds unter Telefon (0152) 08520109 erreichbar.

Produzent kehrt auf die Bühne zurück

Ballhauses Stil verbindet Folk, Country, Rock und Pop. Er nennt ihn „Greengrass-Musik“, mit melodischen, handgemachten Songs und erfrischend unsentimentalen Texten. Sie stellten als Markenzeichen des virtuosen Gitarrenbarden rau dargebotene Liebeslieder und lieblich erzählten Grobschlächtigkeiten dar, schreibt Arnds in der Veranstaltungsankündigung.

Der Sänger und Gitarrist sammelte jahrelang Erfahrungen als Straßenmusiker und spielt mit einer Band. Im vergangenen Jahr erschien seine neunte CD. Nachdem er längere Zeit als Produzent und Toningenieur gearbeitet hatte, ist er mittlerweile auf die Bühnen der Clubs und Konzertsäle zurückgekehrt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Flohmarkt und Straßenfest sorgen für Trubel an der Ladenzeile

Für April ist ein Flohmarkt an der Ladenzeile in Blumenau geplant. Dieser findet jedoch nicht, wie die anderen Veranstaltungen, am zweiten Freitags des Monats statt. Zum Stöbern und Kaufen laden Händlerinnen und Händler am Sonnabend, 9. April, ein. Das musikalische Programm reicht 2022 von Jazz bis Rock. Auch sei ein Kindertheater geplant, erzählt der Vereinsvorsitzende. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr soll es im Herbst, zum Ende der Open-Air-Saison, auch wieder ein Ladenzeilenfest geben. „Wir wollen die örtliche Wirtschaft und Betriebe fördern“, sagt Arnds. Die Kundschaft solle an die Kulturszene herangeführt werden.

Von Rita Nandy