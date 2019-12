Wunstorf

Die Beziehungskomödie „ Bella Figura“ präsentiert der Kulturring Wunstorf am Mittwoch, 15. Januar, im Stadttheater. Die Aufführung in einer Inszenierung des Euro-Studios Landgraf beginnt um 20 Uhr. Auf der Bühne stehen unter anderem die aus Film und Fernsehen bekannten Schauspielstars Doris Kunstmann und Heio von Stetten. Die Zuschauer dürfen auf das Stück aus der Feder von Yasmina Reza gespannt sein. Kritiker Gerhard Stadelmaier von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung urteilte: „Eine beißende Komödie der Peinlichkeit.“

Boris ist vom Pech verfolgt

Und darum geht es: Eigentlich will der – wie sich später herausstellt – nicht nur von Liebes-, sondern auch von Firmeninsolvenz bedrohte Mittvierziger Boris nur mit seiner Geliebten Andrea vor dem geplanten Schäferstündchen Essen gehen. Andrea ist von ihm ziemlich genervt. Dummerweise erzählt Boris ihr aber, dass seine Ehefrau ihm das Restaurant empfohlen habe. Ein Fauxpas, den der langjährige Fremdgeher auszubügeln versucht. Doch an diesem Abend verfolgt Boris das Pech.

Fegefeuer der Peinlichkeiten

Beim Verlassen des Parkplatzes fährt er auch noch die zukünftige Schwiegermutter von Françoise an, der besten Freundin seiner Frau. Andrea und Boris müssen fortan „ Bella Figura“ machen. Es kommt, wie es kommen muss: Der Rest des gemeinsamen Abends aller Beteiligten ist das reinste Fegefeuer der Peinlichkeiten und Fettnäpfchen. Die Fassade des guten Benehmens beginnt zu bröckeln, und es entwickelt sich nach Angaben des Theaters eine perfekt gebaute Komödie des eskalierenden Horrors.

Karten kosten 29, ermäßigt 27 Euro. Sie sind im Büro des Kulturrings montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr in der Abtei, Wasserzucht 1, erhältlich. Weitere Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlung Weber in der Langen Straße, das Tui-Reise-Center in der Nordstraße sowie die Tourist-Information Steinhude. Online sind Tickets auf www.kulturring-wunstorf.de oder www.proticket.de buchbar.

Von Anke Lütjens