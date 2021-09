Wunstorf

Musik, Literatur und Wunstorfer Wirtschaftswochenende – die Anzahl an Veranstaltungen nimmt langsam wieder zu. Doch das Publikum bleibt oftmals aus. Dennoch gibt es auch zufriedene Stimmen.

Erfolgreiche Saison für Kultur im Bürgerpark

„Für uns war es eine Super-Saison“, freut sich Heike Leitner, Vorsitzende des Vereins Kultur im Bürgerpark. Mit dem Musiker Werner Stephan haben die Organisatoren wieder alles richtig gemacht. Um die 200 Leute füllten den Bürgerpark. Ähnlich viele lauschten der Musik von Kira Leona. Anders als sonst, haben sich Besucherinnen und Besucher auch nicht von ein paar Regentropfen abhalten lassen. Sie kamen trotzdem, um Le Canard Noir zu hören.

Es seien auch neue Gesichter unter den Zuschauern gewesen, sagt Leitner. Sie habe zudem das Gefühl, dass das Durchschnittsalter gesunken sei. Die kostenlose Veranstaltungsreihe „Eine Stunde Kultur“ endet am 10. Oktober. Kultur im Bürgerpark und der Kneipp-Verein rufen ab 16 Uhr zum gemeinsamen Singen auf.

WuWiWo-Organisatorin ist zufrieden

Eine positive Bilanz des Wunstorfer Wirtschaftswochenendes (WuWiWo) zieht Anke Thies von der Agentur Kontor 3. „Wir sind zufrieden, dass wir es gemacht haben. In dieser Kombination waren wir die ersten mit unserer Wirtschaftsschau.“ Lob dafür habe es auch von den Ausstellern gegeben. Für viele sei es jedoch seltsam gewesen, dass es nur ein Zelt gegeben habe. Rund 300 bis 400 Besucherinnen und Besucher – am Sonntag zu Hochzeiten rund 500 Leute – haben sich zeitgleich auf dem Festplatz In den Ellern aufgehalten.

Verhaltener Auftakt beim Kulturring Wunstorf

Anders sieht es hingegen bei Veranstaltungen aus, die ausschließlich drinnen stattfinden. „Die Leute sind sehr vorsichtig“, hat Ludger Wiese, Vorsitzender des Kulturrings Wunstorf festgestellt. Die erste Veranstaltung unter Corona-Bedingungen, ein Erich-Kästner-Abend mit Ulrich Gebauer, besuchten nur rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zurzeit gelte die 3-G-Regel: Zutritt erhalten nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. Eine Person habe man abweisen müssen, berichtet Wiese.

Für die nächsten Veranstaltungen rechnet er mit einem volleren Haus. Das „Konzert fürs Klima“ mit dem Mädchenchor Hannover am Sonntag, 19. September, um 17 Uhr gehört zum Großen Abonnement. Zum Kleinen Abonnement zählt das Stück „SMS für dich“ mit der Komödie am Altstadtmarkt am Sonnabend, 25. September, um 20 Uhr.

Der Verein müsse nicht fortwährend angespannt auf die Zuschauerzahlen blicken, sagt Wiese. Derzeit sei die Zuschusssituation von Region und Bund relativ gut, sagt der Vorsitzende. „Wenn wir alles selber finanzieren müssten, gäbe es kein Programm.“

„Cantera“ sagt musikalischen Frühschoppen ab

Diesen Schritt geht jetzt das „Cantera“ im Gewerbegebiet Süd. Die geplanten musikalischen Frühschoppen des Hotels und Restaurants finden bis Ende des Jahres nicht statt. „Die Leute sind unsicher, was sie dürfen und was sie nicht dürfen“, nennt Friedlies Reschke als Grund, die die Veranstaltungsreihe geplant hat.

Stiftskirchenjubiläum: „Viele leben mit angezogener Handbremse“

Nicht einmal 20 Musikliebhaber besuchten das Eröffnungskonzert zu 1150 Jahre Wunstorfer Stiftsmusik. Zu Gast in der Stadtkirche war das Ensemble Farinel. „Das läuft wirklich sehr langsam an“, bedauert Pastor Volker Milkowski von der Stiftskirchengemeinde. Zum treuen Publikum zählten sonst etwa 40 bis 50 Personen. Er hofft jetzt auf mehr Zuspruch zum Festwochenende vom 24. bis 26. September. „Viele leben mit angezogener Handbremse“, hat Milkowski festgestellt. Es wehe noch ein „Schleier von Corona-Lethargie“. Das zeige sich auch bei den Gottesdiensten. Während des Lockdowns hätten einige möglicherweise festgestellt, dass Online-Gottesdienste auch schön seien.

Von Rita Nandy