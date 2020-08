Steinhude

Es hat sich in der Region herumgesprochen: Der Kunsthandwerkermarkt im Steinhuder Scheunenviertel bietet eine breite Palette von ausgefallenen und erlesenen Kunsthandwerken. Die Organisatoren legen bei der Auswahl der Aussteller großen Wert auf Qualität. „Es werden ausschließlich Bewerber berücksichtigt, die individuell entworfene und selbst angefertigte Werke präsentieren“, teilt Veranstalter Wolfgang Posorski mit. Die Anbieter kommen aus dem gesamten norddeutschen und westdeutschen Raum.

Künstler verwenden Materialien unterschiedlich

Dabei achten die Organisatoren darauf, dass die Vielzahl der verwendeten Materialien sich durch unterschiedliche Richtungen im Kunsthandwerk noch weiter auffächert: Steine sind zu modischen Schmuckstücken bis hin zu Skulpturen verarbeitet, Papier als Buchbindearbeiten, Grußkarten und Gedichtbände. Glas ist am Brenner gewickelt, mundgeblasen oder wird in der Technik des Glasfusings zu farbigen Ketten und schwungvollen Dekorationen geformt. Stoffe und Garne verarbeiten die Textilkünstler beim Nähen in freier Gestaltung oder mit bestimmten Farbkombinationen und Schnittmustern zu ansprechenden Accessoires, eigenwilligen Hüten, zu individueller Kleidung und edlen Wohntextilien.

Besucher gehen auf Entdeckungsreise

„Die Besucher werden auf eine interessante und abwechslungsreiche Entdeckungsreise eingeladen“, versprechen die Organisatoren. Ob elegant oder extravagant, schlicht oder aufwendig, modern oder klassisch: Kleine Schätze für jede Geschmacksrichtung dürften auf dem Kunsthandwerkermarkt wieder zu finden sein. Dieser ist am Sonnabend, 22. August, von 11 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 23. August, von 11 bis 17 Uhr, geöffnet. Der Eintritt beträgt einen Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Von Anke Lütjens