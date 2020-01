Wunstorf

Die Kunstschule Wunstorf erhält 5000 Euro aus dem Kunstschulen-Förderprogramm des Landes Niedersachsen. Mit dem Geld möchte der Verein ein Kunstfest mit Workshops organisieren, verrät die Vorsitzende Ulrike Coldewey. Ein weiterer Teil fließt in die Öffentlichkeitsarbeit unter anderem für Flyer und Programmhefte. Beides soll dazu dienen, die Kunstschule über Wunstorf hinaus bekannt zu machen. Außerdem soll ein Laptop angeschafft werden.

Kunstschule plant Holzwerkstatt

„Wir gehen verstärkt in Kitas und Schulen, um Projekte vorzustellen“, sagt Coldewey. Im vorigen Jahr habe die Kunstschule mit den Kunstwerken für die Straße der Kinderrechte in Luthe, Bokeloh und Steinhude, der Arbeit in Kitas und einer Ausstellung viel zu tun gehabt. Auch für dieses Jahr gebe es Pläne. Beispielsweise soll eine Holzwerkstatt eingerichtet werden. „Für die Ausstattung mit Werkzeug verwenden wir Spenden wie von der Auto- und Modellbörse sowie von Johnson Controls“, sagt Coldewey.

Kontakte zum Kunstverein knüpfen

Außerdem knüpft die Kunstschule im Hinblick auf Kooperationen Kontakte zum Kunstverein Wunstorf. „Kunstschaffende in Wunstorf sollten sich mehr vernetzten und zusammenarbeiten“, sagt die Leiterin der Kunstschule. Diese bietet überwiegend Kurse für Kinder und Jugendliche an. „Dafür können wir immer Dozenten und Ehrenamtliche gebrauchen“, sagt Coldewey. Für Erwachsene bietet die Kunstschule „Event & Art“ an. „Das Angebot richtet sich an Familien, Freundeskreise oder Kollegen, die beispielsweise an Geburtstagen mal etwas anderes machen wollen als Essen zu gehen“, erläutert Coldewey.

Neues Programm liegt vor

Sie würde auch gern eine offene Werkstatt für Kunstinteressierte anbieten. „Kunst ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung“, betont die Vorsitzende. Eltern würden ihre Kinder auch für Kurse anmelden, weil in den Schulen teilweise der Kunstunterricht ausfalle. Das neue Programm der Kunstschule für das erste Halbjahr liegt vor.

„Wir möchten mit der Angebotsvielfalt möglichst viele Menschen ansprechen“, sagt Coldewey. Ihrer Ansicht nach könnten schöpferische Momente gerade in Zeiten, in denen Stress und andauernder Input vorherrschten, wichtige Augenblicke des Innehaltens und Verarbeitens sein.

Kinder haben ein farbenfrohes Kunstwerk in der Kunstschule Wunstorf gefertigt. Quelle: Anke Lütjens

Land fördert Kunstschulen

Insgesamt fördert das Land 13 Kunstschulen mit 106.000 Euro. „ Kunstschulen sind Orte der Begegnung und des Austausches“, wird Kulturminister Björn Thümler in einer Pressemitteilung zitiert. Kinder und Jugendliche könnten dort ihre kreativen Potenziale entdecken und weiterentwickeln. „Die Schulen tragen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Diese wichtige Arbeit unterstützen wir mit unserem Förderprogramm“, so der Minister weiter.

Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat das Förderprogramm 2019 in Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen (LVKS) entwickelt. Das Fördergeld wird auf Empfehlung der Niedersächsischen Kunstschulkommission vergeben. Ob Erweiterung des Programmangebots oder Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit – das Programm bietet den Kunstschulen zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten.

Angebote in vielen Bereichen

Kunstschulen sind außerschulische Kunst-Lern-Orte, heißt es in der Mitteilung. Sie bieten Kurse, Projekte, und Arbeitsmöglichkeiten in offenen Ateliers an. Die Angebote der Kunstschulen sind dabei sehr unterschiedlich und umfassen die Bereiche Malerei, Bildhauerei, Grafik, Fotografie, Literatur, Video, Musik, Theater, Tanz, Performance und Neue Medien. Sie reichen von der Frühförderung über den Umgang mit digitalen Medien bis zur Vorbereitung auf künstlerische Berufe.

Von Laubsägekurs bis Mangas zeichnen Das Programm der Kunstschule Wunstorf richtet sich an unterschiedliche Altersgruppen. Es beinhaltet unter anderem Malerei- und Zeichenkurse sowie Kurse für Holzarbeiten, Specksteinverarbeitung und Keramik. Am Donnerstag, 30. Januar, gibt es einen Laubsägekurs. Im Februar stehen unter anderem ein Malkurs für die Kleinsten, Mosaik-Tiere und mehr, optische Täuschungen und die Kreativwerkstatt für Kinder auf dem Programm. Der März beginnt mit Töpfern, Schmetterlings- und Monsterwerkstatt. Außerdem werden Ostereiervasen bemalt. Stofftiere nähen und ein Mosaik zum Muttertag gestalten heißt es im April. Im Mai wird unter anderem Druckgrafik angeboten, und im Juni werden Mangas gezeichnet. Anmeldungen können schriftlich oder online erfolgen. Weitere Informationen sind auf www.kunstschule-wunstorf.de zu finden.

