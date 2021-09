Wunstorf

Das Experiment des Kunstvereins Wunstorf ist gelungen. Er hat die Ausstellung „Transverse“ mit Fotografien und Videos des Künstlers Gerd Günter am Freitag im Stadttheater per Beamer auf eine riesige Leinwand projiziert. Livemusik von der Black Bears Boogie Band sowie von Saxofonist Thorsten Doll, Posaunist Hans Wendt sowie Merle Bastien am Cello unterstrichen die eindrucksvollen Bilder. Martin Drebs und Stephanie Jans rundeten die Multimedia-Show mit gesprochenen Texten ab. 130 Zuschauer bedankten sich mit begeistertem Applaus für diese Leistung.

Ausstellung ist wegen Corona zweimal ausgefallen

18 Monate konnte die ursprünglich in der Abtei geplante Ausstellung wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. „Gerd Günter wollte schon aufgeben, aber der Kunstverein und sein Beirat haben nicht aufgegeben“, sagte der Geschäftsführer des Kunstvereins, Ingolf Heinemann, in seiner Begrüßung. Mit Elan und Experimentierfreude haben er und Günter das neue Konzept entwickelt. „Auch wenn es ein Kraftakt war, der verschobenen Ausstellung neues Leben einzuhauchen“, sagte Heinemann. Er fungierte an diesem Abend als Moderator und Transporteur der Botschaften des Künstlers.

Meist lohnt sich ein zweiter Blick

Mal hintersinnig, mal schmunzelnd, oft kritisch und auch konstruiert: Günter fängt in seinen Aufnahmen oft Kleinigkeiten, Menschen und Natur ein. „Er sieht in das Bild hinein“, sagte die Vorsitzende des Kunstvereins, Karin Ellert, in ihrer Einführung. Sie dankte der Stadt, den Sponsoren und Mitgliedern für die Unterstützung. Ohne sie wäre das Ganze schwierig geworden. „Manches sieht man erst auf den zweiten Blick. Günter offenbart eine einzigartige Welt, die es zu bewahren gilt“, sagte der Erste Stadtrat Carsten Piellusch.

Sacri Monti heißt die Bildserie zu neun Pilgerstätten in den italienischen Voralpen. Quelle: Anke Lütjens

Tropischer Fisch tanzt Ballett zu Walzermusik

Den Auftakt bildete ein Film von einem tropischen Fisch, dessen Bewegungen mit unterlegter Walzermusik wie Ballett im Wasser anmuteten. Danach schlugen die Macher der Schau unterschiedliche Kapitel aus dem Schaffen des Hildesheimer Künstlers auf. Dazu gehören seine teils skurrilen Momentaufnahmen von Menschen auf der Straße. „Ein bizarres Bild voll ungewollter Komik und Absurdität“, heißt es in der Moderation. Günters Aufnahmen eint die Lust am Entdecken, die Neugier auf das, was unter der Oberfläche und hinter der Fassade steckt.

Zur Galerie Der Kunstverein Wunstorf und Künstler Gerd Günter haben dessen Fotos und Videos mit Musik und Texten zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt. 130 Zuschauer im Stadttheater waren begeistert.

Künstler hinterfragt auch Religion und Politik

Weitere Kapitel in Günters umfangreichen Schaffen sind unter anderem der Bildband „Wetteborn“, in dem er und ein Freund alle 200 Einwohner des Dorfes porträtieren. Intention: Eine Moment- und Bestandsaufnahme. Kritisch setzt er sich in Bildern von den Prozessionen der Karwoche in Spanien mit der Religion auseinander und hinterfragt diese. Ebenso mit Fotos vom Stalin-Kult in Georgien. Fast grafisch muten seine Aufnahmen aus dem Monument Valley in Arizona an. Günter konstruiert und verfremdet aber auch Bilder.

„Sehr interessant. Eine schöne und tolle Alternative zur Ausstellung. Fotos und Videos sind Spitze – eine kleine Weltreise“, sagte Zuschauerin Anna Beisse-Munemo aus Garbsen. Auch Musik und Sprache haben ihr sehr gut gefallen.

Von Anke Lütjens