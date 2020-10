Wunstorf

Hoher Besuch auf dem Fliegerhorst: Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, überreichte vor Kurzem dem Kommodore des Lufttransportgeschwaders (LTG) 62 als Auszeichnung eine Bundesflagge. Diese wehte bereits auf einem der Ecktürme des Reichstagsgebäudes in Berlin. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) dankte damit dem Geschwader für einen besonderen Einsatz.

Bundestagspräsident ehrt LTG 62 für Jordanien-Einsatz

LTG-Chef Christian John nahm die Ehrung stellvertretend für die Soldatinnen und Soldaten entgegen. Diese waren mit einem A400M als fliegende Tankstelle in Jordanien eingesetzt. Dort beteiligten sie sich an der internationalen Operation Counter Daesh/Capacity Building Iraq, dem Kampf gegen den sogenannten „Islamischen Staat“. „Der Lufttransport ist eine tragende Säule der Luftwaffe. Die Lufttransportverbände waren, sind und werden immer im Einsatz sein“, sagte der Generalleutnant. Die Auszeichnung sei „mehr als verdient in diesem Verband“. Er lobte auch die gute Betreuung der eingesetzten Kräfte, die sich vor Auslandseinsätzen coronabedingt in eine Vorquarantäne begeben müssen. Der Inspekteur der Luftwaffe habe von engen Mitarbeitern, die persönlich betroffen waren, nur positives Feedback erhalten, schreibt Pressesprecher Martin Buschhorn.

Die Bundesflagge und das Schreiben von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Quelle: Luftwaffe/Martin Buschhorn

Flagge steht für Verbundenheit zwischen Politik und Armee

In einem Schreiben bedankte sich zudem der Bundestagspräsident im Namen des Deutschen Bundestages. Das Parlament sei sich bewusst, welche Verantwortung es mit jeder Entscheidung über Auslandseinsätze der Bundeswehr für die Soldatinnen und Soldaten übernehme. Die Flagge solle als Zeichen für eine spezielle Verbundenheit zwischen Politik und Armee stehen. „Wir werden einen besonderen Platz für die Flagge finden“, versprach der Kommodore bei der Übergabe.

Generalleutnant informiert sich über Arbeit der A400M-Crew

Generalleutnant Gerhartz nutzte seinen Besuch auf dem Fliegerhorst, um sich über die personelle und materielle Einsatzbereitschaft des LTG 62 zu informieren. Auch suchte er das Gespräch mit Personalvertretung, Vertrauenspersonen und Einheitsleitern des Geschwaders. Bei einem Flug in einem A400M konnte er sich zudem ein Bild von der Arbeit der Crew machen. Es sei ihm wichtig, die Piloten von der Missionsplanung an zu begleiten. Er wollte die Komplexität ihrer gesamten Aufgabe miterleben.

