Luthe

Kickende Kinder sind bei Anliegern oftmals nicht gerne gesehen – beziehungsweise gehört. Streit gab es kürzlich in Luthe wegen des Bolzplatzes an der Königsberger Straße. Mittlerweile hat die Stadt Wunstorf die Spielzeiten verlängert. Der dritte Sportplatz des TSV Luthe ist einigen ebenfalls ein Dorn im Auge. Doch auch auf dem C-Platz sollen die Fußballer künftig häufiger trainieren dürfen. Das teilte Stadtsprecher Alexander Stockum am Donnerstagabend auf der Ortsratssitzung im Schützenhaus mit. Grundlage ist eine geänderte Lärmverordnung.

Punktspiele sollen sonnabends möglich sein

Der Trainingsbetrieb soll künftig montags bis freitags durchgehend von 6 bis 22 Uhr erlaubt sein. Die Sportler wünschen sich außerdem eine Spielerlaubnis am späten Freitagnachmittag und am Sonnabend – dort spielen nur Jugendmannschaften.

Der TSV Luthe darf bisher seinen C-Platz am Wochenende nicht nutzen. Quelle: Rita Nandy

Seit 2005 darf, in Absprache mit den Anliegern, auf dem C-Platz montags bis freitags nur während vier Stunden zwischen 8 und 20 Uhr sowie für eine Stunde zwischen 20 und 22 Uhr trainiert werden.

Von Rita Nandy