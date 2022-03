Großenheidorn

Für die Laienspielgruppe Großenheidorn geht es trotz Corona nun endlich los. Sie kann ihr Stück „Miss Sophies Erbe“ nach zweijähriger Zwangspause Ostern im Stadttheater und in der Woche darauf in Steinhude aufführen. Aktuell rufen die Laienspieler zu einer Umtauschaktion der im Jahr 2020 gekauften Eintrittskarten auf. Das ist an folgenden Ausgabestellen möglich:

Dienstag, 8. März, von 17.30 bis 19.30 Uhr Gemeindehaus Steinhude, Am Anger,

Mittwoch, 9. März, von 17.30 bis 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Großenheidorn,

Donnerstag, 10. März, von 17.30 bis 19.30 Uhr Gemeindehaus Steinhude, Am Anger, und von 16 bis 18 Uhr im Büro des Kulturrings am Burgmannshof 1 in Wunstorf,

Freitag, 11. März von 17.30 bis 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Großenheidorn.

Von Anke Lütjens