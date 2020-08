Wunstorf

Die Sanierung der Hochstraße führt erstmals zu größeren Behinderungen im fließenden Verkehr. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr lässt Arbeiten oben auf der Brücke im Abschnitt zwischen Richthofenstraße und ZOB erledigen. Dafür muss sie ab Mittwoch, 12. August, voraussichtlich zwei Wochen lang in Fahrtrichtung Autobahn zeitweise jeweils einen der beiden Fahrstreifen sperren. Bei schlechtem Wetter könnten die Arbeiten sich verzögern.

Ein Gutachten hatte ergeben, dass die Brücke im Verlauf der Bundesstraße 441 nicht so viel Last aufnehmen kann, wie es aktuellen Standards entspricht. Deshalb dürfen Lastwagen seit 2018 nicht mehr überholen und müssen einen Abstand von mindestens 50 Metern halten. Für 900.000 Euro bessert die Landesbehörde jetzt im Laufe des nächsten dreiviertel Jahres nach. Darauf hat auch die Stadt gedrungen. Denn sie wird die Brücke in ihr Eigentum übernehmen, wenn die Bundesstraße nach dem Bau der Nordumgehung anders verläuft.

Von Sven Sokoll