Idensen

Die Landfrauen Rehren-Idensen bieten die Möglichkeit, an digitalen Vorträgen zu aktuellen Themen teilzunehmen. „Auf hohem Niveau gegärtnert“ wird am Mittwoch, 10. März, um 19 Uhr. Dabei geht es um Hochbeete. Knackiges Gemüse, frische Kräuter und Blumen wachsen in Hüfthöhe unabhängig vom gewachsenen Boden und schonen den Rücken.

Neben Anregungen zum Bau geht es an diesem Abend um die optimale Nutzung – von der Auswahl geeigneter Pflanzen bis hin zu praktischen Tipps für vorbeugenden Pflanzenschutz. Nach dem Vortrag beantwortet Referentin Ulrike Tubbe-Neubert die Fragen der Teilnehmerinnen.

Hier können Sie sich anmelden

Anmeldungen zum Zoom-Meeting sind per Mail an rehren@landfrauen-schaumburg.de möglich. einige Tage vor dem Vortrag erhalten die Teilnehmerinnen den Zugangslink. Damit können auch Ungeübte leicht und problemlos mit Computer, Tablet oder Smartphone zum Vortrag gelangen.

Von Anke Lütjens