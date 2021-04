Idensen/Rehren

Die Landfrauen Rehren/Idensen sind erfolgreich in eine digitale Veranstaltungsreihe gestartet. Ulrike Tubbe-Neuberg von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat dabei online vor rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörern darüber gesprochen, wie Hochbeete für unterschiedliche Bedürfnisse entstehen können. Die notwendige Arbeit schont den Rücken und Obst, Gemüse und Kräuter bereichern die heimische Küche.

„In dieser Zeit der Kontaktlosigkeit bietet sich mit den Vorträgen eine hervorragende Möglichkeit, mit den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben“, sagt Andrea Steuerberg von den Landfrauen. Der nächste Vortrag ist deshalb schon für Donnerstag, 15. April, geplant. Dann wird Tubbe-Neuberg ab 19.30 Uhr darüber sprechen, wie die Gärtner auf den Klimawandel reagieren müssen. Wer sich zu dieser Veranstaltung des Kreisverbands anmelden will, muss eine E-Mail an marlies.hasemann@t-online.de schreiben.

Von Sven Sokoll